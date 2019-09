FOTO Una dintre starletele României, cu apariții în revistele pentru adulți, A DIVORȚAT: 'Între noi au rămas o relație de prietenie și… procedura birocratică!'

Andreea Antonescu divorțează de soțul său, Traian Spak. Artista a făcut primele declarații despre divorț în exclusivitatea pentru revista Viva.

Cântăreața Andreea Antonescu a avut o relație de foarte mulți cu Traian Spak, cel care îi este soț și care locuiește în America. Din căsnicia Andreei Antonescu a rezultat o fetiță care se numește Sienna. Despre Andreea Antonescu și partenerul ei de viață s-au numeroase speculații și s-a spus că ar fi la un pas de divorț. Acum, Andreea Antonescu a dezvăluit, pentru viva.ro, că s-a separat de partenerul ei de viață.

„În momentul acesta, atât eu, cât și Traian suntem două persoane libere! Nu mai suntem implicați într-o relație, decizie pe care am luat-o împreuna încă de acum câteva luni. Între noi au rămas o relație de prietenie și… procedura birocratică! Dându-mi seama că planurile noastre nu mai sunt comune, eu am decis să deschid subiectul, asta după ce am analizat situația pe toate părțile. I-am spus sincer care este opinia mea legată de viitorul nostru ca relație, i-am explicat faptul că fiecare dintre noi are dreptul la a-și împlini visele, oricare ar fi ele. Timpul petrecut separat – dezvoltat pe fiecare în direcții diferite, bănuiesc.

Divorțul nu s-a pronunțat încă, acest proces amânându-se strict din lipsă de timp, amândoi fiind foarte ocupați pe plan profesional! Eu nu am putut merge în State în ultima perioadă, iar el nu s-a putut întoarce în țară, dar încă de câteva luni suntem două persoane libere, care vor avea însă o relație pe vecie datorită Siennei. Semnarea unor hârtii nu ne ține în vreun fel legați unul de celălalt, dar nici nu ne împiedică să meargă fiecare pe drumul lui”, a declarat Andreea Antonescu pentru viva.ro.