FOTO-VIDEO Proteste violente în Turcia după alegeri: au fost construite baricade, iar Poliția a dat cu gaze lacrimogene

Acțiunile au început după decizia comisiei electorale din provincia Van de a scoate din alegeri candidatul pro-kurd din partidul DEM, Abdullah Zeidan. El câștiga alegerile, dar mandatul său a fost dat candidatului partidului Președintelui Erdogan.

Situația a fost cea mai tensionată în orașele Van și Hakkari, unde autoritățile nu au permis să aibă loc mitingurile. Acolo, protestatarii au început să construiască baricade, să ardă cauciucuri și să atace cu pietre forțele de securitate. Poliția i-a împrăștiat cu tunuri de apă și gaze lacrimogene.

Optzeci și nouă de persoane au fost reținute. Autoritățile au anunțat interzicerea adunărilor în masă până pe 17 aprilie în mai multe orașe.

