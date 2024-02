Freamăt puternic de racolări în zona AUR și USR. Comasarea localelor cu europarlamentarelor a pus dinamită sub scaunele liderilor

Nebunie totală în curțile AUR și USR. Mai precis în zona partidelor care compun Alianța AUR (n.a a nu se confunda cu Partidul AUR care e doar partidul majoritar din Alianța AUR) și zona partidelor care compun Alianța Dreapta Unită (USR-PMP-Forța Dreptei). SOS România are ”marea șansă” de a face implozie.

Decizia încă neoficială a PSD și PNL de a merge pe soluția comasării alegerilor europarlamentare din 9 iunie cu alegerile locale au aruncat în mare zbucium aceste zone ale opoziției.

AUR și ADU ar fi fost favorizate de organizarea pe rând a alegerilor. Scorurile obținute ar fi fost destul de frumoase și ar fi împins destui europarlamentari spre Bruxelles. Soluția comasării le pică foarte greu. Vor fi nevoiți într-un timp foarte scurt să facă măsurători pentru a pune candidați la toate primăriile și consiliile județene din țară (n.a. listele incomplete atrag și lipsa unor drepturi de care se bucură partidele care depun liste complete) și să caute și să desemneze reprezentanți în toate birourile electorale ale circumscripțiilor la cele două tipuri de alegeri. O întreagă și mare nebunie.

Potrivit unor surse la vârf, în cele două zone ale opoziției, s-a dat drumul la ”racolări”. Și la AUR și la USR s-a început goana după candidați. Cum nu poți găsi candidați pe toate ulițele s-a trecut la căutarea și înregimentarea de urgență e nemulțumiților care nu vor mai prinde listele la PNL și PSD.

USR: Ne-au lovit rău la ficat!

”Ne-au dat la ficat rău de tot. Încercăm să ne organizăm cum putem pentru că practic avem doar 3 luni la dispoziție. În Mai e campania electorală deja. Trebuie să facem și campania, precampanie și mai ales să găsim oameni. Noi aveam deja creionat un plan, dar după europarlamentare. Acum suntem într-o situație foarte foarte dificilă”, a spus sub protecția anonimatului un lider la vârf al USR.

Nici din zona PMP lucrurile nu sunt încurajatoare. Disputa juridică în care a fost târât partidul de fostul lider Cristian Diaconescu a făcut ca ”să plece mulți oameni buni spre PNL și PSD”. Aici doar se pot limita pierderile

La Forța Dreptei situația e dezastruoasă. Partidul are parlamentari, dar ”e praf aleși locali”. Liderii FD le-au promis colegilor de alianță racolări însemnate din zona PNL: ”Ludovic ne spune zilnic cât de mulți va lua de la PNL. Până acum nu am văzut nimic spectaculos, dar în lipsă de soldați acceptăm orice vine pentru că e bun venit”, a spus același lider al USR pentru stiripesurse.ro

Deocamdată singurii care au ceva fonduri sunt cei de la USR și cum se anunță o precampanie lungă și mai ales campanii extrem de costisitoare lucrurile nu sunt deloc roz.

Lucruri complicate și în zona AUR

În zona Alianței AUR lucrurile par să stea mai bine puțin. Și asta doar din cauza entuziasmului și a procentelor în plus în sondaje. Alianța AUR cuprinde AUR - Alianța pentru Unirea Românilor (George Simion), Partidul Republican (Marian Cucșa), Partidul Național Conservator Român (Cristian Terheș), Alianța Național Țărănistă (Radu Ghidău), Forța Identității Naționale (Ilan Laufer) și Alianța Renașterea Națională (Peter Costea). Este foarte posibil să mai adere la alianță și alte partide minuscule în goana liderilor lor de a prinde un loc pe listele parlamentare și locale ale AUR.

Aici ar fi bani mai mulți, dar și candidați mai mulți. Liderul AUR George Simion știe însă că nu e vorba de iubire aici și că interesele celor care au venit lângă AUR sunt foarte diverse și că mulți odată văzuți cu mandatele luate își vor vedea de drum sau se vro îndrepta spre PSD și PNL. La fel de bine știe că se fac tot felul de manevre ca partidul să fie penetrat de cele două mari formațiuni pentru a pune oameni pe liste care ulterior vor pleca.

”Simion știe bine că alde Cucșa, Terheș, Laufer, Costea, Ghidău sau veneticul ala de Murad ” sunt puși pe alte treburi. Se și așteaptă ca unii din ei să plece repede din barcă. E foarte atent și vrea să reducă din potențialele pierderi”, susține un lider AUR apropiat de zona Simion.

Pe de altă parte e problema ”rezistenței” din interiorul AUR. George Simion pare că a luat pe cont propriu europarlamentarele și în cazul unei posibile și așteptate înfrângeri la locale să se declanșeze o mică revoluție în partid în jurul lui Claudiu Târziu și ceilalți din ”partida pro-rusă”.

”Târziu ne face mari mari probleme. Declarațiile lui recente cu Ucraina au dărâmat toate munca lui Simion din ultimii 3 ani. Parcă am muncit degeaba sa ne spălăm de toate etichetele. Are întâlniri peste tot prin țară și spune că își va lua partidul înapoi după vara asta și pune sub semnul întrebării constituirea Alianței AUR pentru că el crede că AUR singur putea să câștige și nu avea nevoie de toate nulitățile ca Laufer sau Murad. Râde lumea de noi prin oraș când aude ce am putut să luam. Și sincer... aici chiar are dreptate”, a mai spus sub protecția anonimatului liderul AUR.

SOS Șoșoacă - un duș rece ar face partidul să ”dispară”

SOS România este în fapt Partidul Șoșoacă. Un partid de lider care a strâns rapid tot ce a însemnat linia dură a AUR, oameni nemulțumiți că George Simion a făcut tot felul de cedări pentru ”a spăla AUR”.

O comasare a localelor cu europarlamentarele o pune pe Șoșoacă însăși într-o situație dificilă. Dacă alegerile sunt concomitent e cam greu să fie și candidat la Primăria Capitalei și prima pe liste pentru europarlamentare. Plus să găsească destul oameni pentru a putea depune liste complete în toată țara.

La capitolul finanțare partidul e dezastru total și de aceea un rezultat foarte probabil dezastruos (n.a. deja se detectează o scădere în sondaje) ar duce la dispariția partidului.

Deja o serie de colaboratori ai Dianei Șoșoacă au părăsit-o din cauza radicalizării discursului și a comportamentului cu activul de partid.

Deciziile la PSD și PNL se lasă așteptate

Liberalii au votat deja în forurile de conducere mandatarea șefilor partidului să discute cu PSD pe marginea comasării alegerilor. La PSD încă se discută care e totuși care e calea mai bună de urmat pentru că se consideră că și comasate și necomasate social-democrații ar avea succese la locale și europarlamentare și există senzația că în lipsa unei înțelegeri care să transceadă cele două tipuri de alegeri lucrurile nu ar avansa.

O discuție lămuritoare este așteptată în viitorul apropiat între președinții Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.