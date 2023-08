Revolta din sistemul bugetar ia amploare. Funcționari din structura centrală ANAF i-au transmis o scrisoare acidă ministrului Finanțelor

Un grup de funcționari publici din aparatul central al ANAF protestează vineri, într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, față de „corecțiile salariale” pregătite de Guvern și care ar diminua veniturile acestora cu 800 de lei net. În scrisoarea de protest, funcționarii de la Fisc spun că se îmbolnăvesc la locul de muncă, fac ore suplimentare neplătite și răspund în fața Curții de Conturi, iar ceea ce vor în schimb este „doar un trai liniștit, decent, predictibilitate fiscală și nu pretind niciodată mai mult decat merită”.

Scrisoarea adresată ministrului vine în contextul în care un proiect de Ordonanță de Urgență prevede că bugetarii care încasează salarii de peste 10.000 de lei nu vor mai primi vouchere de vacanță sau tichete de masă.

Cel puțin 100 de angajați ai Ministerului Finanțelor au ieșit joi din birouri și nu au mai vrut să lucreze, solicitând o întrevedere cu ministrul, pentru a-și expune nemulțumirile față de efectele măsurilor luate în calcul de Guvern. De asemenea, angajați antifraudă de la ANAF au ieșit vineri să protesteze în fața instituției.

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a făcut, vineri, vizite angajaţilor din mai multe instituţii din subordine pentru a vedea condiţiile în care lucrează. La Trezorerie s-a dus cu cafea, iar la ANAF Sector 3, angajatele dintr-un birou i-au arătat că au birouri din 1997, printează documente cu o imprimantă care oficial a fost casată şi nu au hârtie. ”Doamne fereşte” a spus în repetate rânduri ministrul, făcându-şi cruce.

Redăm integral scrisoarea deschisă a funcționarilor din ANAF:

„Stimate domnule ministru al finantelor publice,

Incepem prin a va aduce la cunostinta mai multe aspecte pe care credem ca nu le cunoasteti din moment ce prin 'ordonanta austeritatii' ce urmeaza sa intre in vigoare sunt reglementate o serie de masuri discriminatorii si neconstitutionale ce au produs o profunda ingrijorare printre functionarii publici din sistemul fiscal vizati de proiectul de act normativ.

Observam ca printre masurile ce urmeaza a fi adoptate in vederea reducerii deficitului bugetar se regasesc corectii salariale ce urmeaza a fi aplicate cu privire la functionarii publici care depasesc pragul salarial de 10000 lei brut, adica functionarilor publici cu grad profesional superior si celor care detin functii publice de conducere.

Argumentul este probabil ca dupa 20 de ani de activitate castigam mult prea mult, motiv pentru care se diminueaza salariul cu 800 lei net, fara a se avea in vedere faptul ca dublarea ratelor la creditele bancare concomitent cu aplicarea acestor corectii salariale ne vor pune in situatia de a intra in incapacitate de plata.

Poate nu cunoasteti, dar unul dintre efectele cresterii Robor, IRCC si Euribor a fost dublarea si chiar triplarea ratelor, crescand astfel gradul de indatorare de la 45% la 75% din venitul salarial. Adaugati la asta dublarea preturilor la bunuri si servicii si veti constata dificultatile cu care ne-am confruntat in ultimul an raportat la salariul brut. Daca considerati ca nivelul salariului brut in sistemul fiscal este prea mare va rog sa luati in calcul si dublarea pretului RCA, dublarea costurilor cu intretinerea unui apartament cu doua camere intr-un bloc vechi, precum si faptul ca fiecare dintre noi are in intretinere copii si mai ales parinti batrani si bolnavi carora tot noi le suportam o mare parte dintre cheltuieli pentru ca Statul roman este incapabil sa le ofere macar un trai decent.

Sa facem deci cunostinta.

Noi suntem cei care:

au cea mai mare vechime in munca si in specialitate si, pe cale de consecinta, intocmesc, potrivit legii si a fisei postului, lucrarile complexe si de impact

impreuna cu functionarii publici de conducere, afectati si ei substantial de masurile propuse prin ordonanta, indruma debutantii din sistem, in conditiile in care anvelopa salariala este suprasolicitata, imbatranita si se afla in deficit;

raspund pentru activitatea desfasurata atat in fata conducerii institutiei, cat si a Curtii de Conturi a Romaniei si a organelor de cercetare penala in timp ce alte categorii profesionale privilegiate nu raspund in niciun fel;

au ales sa ramana in sistemul fiscal chiar daca unii colegi au plecat demult pentru a putea asigura familiei un trai decent;

nu fac parte din partide politice si nu sunt membrii de sindicat;

nu sunt imbracati cu haine “de firma”, nu mananca caviar si nici fripturi la preturi derizorii la cantina Parlamentului, locuiesc in apartamente mici in blocuri vechi comuniste si platesc rate la banca enorme pentru asta, nu se plimba cu masini scumpe si circula cu mijloacele de transport in comun;

nu au luat niciodata “mici atentii” pentru indeplinirea atributiilor de serviciu si au amanat tratarea bolilor profesionale pentru ca in tara asta totul costa chiar daca platesti de 20 de ani asigurari de sanatate in cuantum considerabil;

vorbesc doar sub protectia anonimatului pentru ca de-a lungul anilor au constatat ca deranjezi daca spui adevarul si iti poti pierde locul de munca sau esti mutat temporar in alta localitate decat cea de domiciliu daca te impotrivesti vointei politice, risc pe care nu ti-l poti permite avand persoane in intretinere;

desi au fost disperati in anul 2009, cand au pierdut brusc 75% din salariul brut, astazi sunt ingroziti de masurile propuse prin ordonanta;

de mai mult de 20 de ani au platit, prin reducerea discretionara a posturilor ocupate sau prin reducerea drepturilor salariale, pentru toate crizele financiare si deficitele bugetare ce nu au fost generate din vina noastra. Cunoastem faptul ca salariul nu este un drept castigat potrivit jurisprudentei instantei de control constitutional, insa consideram ca meritam de fiecare data, alaturi de ceilalti cetateni, sa primim public scuze sau explicatii cu privire la raspunderea persoanelor vinovate care, printr-un management deficitar, au adus tara in astfel de situatii;

s-au imbolnavit lucrand in institutiile statului din cauza volumului de munca raportat la complexitatea lucrarilor si al deficitului de personal ce se acutizeaza pe zi ce trece;

nu sunt platiti daca stau peste program pentru ca nu este legal si nu solicita nici macar zile libere in schimb, desi au acest drept potrivit legii;

vad cum, in ceea ce ne priveste, legea unica de salarizare s-a aplicat corect sub aspectul sporurilor (nu avem decat un singur spor: de conditii vatamatoare, validat de instantele de judecata) in timp ce alte categorii profesionale au obtinut de a lungul anilor multe bonusuri care au condus la majorarea considerabila a salariului brut;

au constatat faptul ca Guvernul nu considera importanta categoria functionarilor publici din sistemul fiscal si, mai mult decat atat, nu este deloc interesat de greutatile cu care se confrunta acestia, percepandu-i ca pe o cifra la care se raporteaza la reorganizari;

nefiind aserviti politic si neurmarind obtinerea de avantaje personale de pe urma functiilor ocupate, nu pretind decat respect pentru profesionalismul de care au dat dovada pana in prezent;

nu achieseaza la deviza “Nimeni nu este de neinlocuit”, constienti fiind ca un profesionist in sistemul fiscal se formeaza in cel putin 10 ani de activitate;

au constatat ca factorul politic a distrus sistemul sanitar, invatamantul, sistemul de pensii etc, punand bugetarii in situatia de a-si cere disperati drepturile;

doresc doar un trai linistit, decent, predictibilitate fiscala si nu pretind niciodata mai mut decat merita.

Va 'multumim' pentru recompensa ce urmeaza sa o primim dupa intrarea in vigoare a ordonantei si, pentru ca anticipam ca demersul nostru nu va va convinge sa acordati functionarilor publici din sistemul fiscal importanta cuvenita, incheiem prin a va spune ca Fiscul suntem noi, cei multi, corecti si profesionisti si adresăm public o rugaminte tuturor colegilor aflati in aceeasi situatie:

HAIDETI

- sa facem cunoscut public adevarul din interiorul sistemului

- sa aratam cu fruntea sus ca suntem diferiti de imaginea ce ni s-a creat de-a lungul anilor si ca nu meritam sa fim huliti si blamati

- sa protestam public daca situatia o va impune, indiferent daca suntem sau nu membri ai unui sindicat”.