Marcel Boloș și-a făcut cruce când a văzut în ce condiții lucrează angajații: Doamne ferește! Nu pot să cred!/ Galerie foto

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a făcut, vineri, vizite angajaţilor din mai multe instituţii din subordine pentru a vedea condiţiile în care lucrează. La Trezorerie s-a dus cu cafea, după ce cu o zi înainte fusese invitat de către angajaţii instituţiei. La ANAF Sector 3, angajatele dintr-un birou i-au arătat că au birouri din 1997, printează documente cu o imprimantă care oficial a fost casată şi nu au hârtie. ”Doamne fereşte” a spus în repetate rânduri ministrul, făcându-şi cruce.

Marcel Boloş a vrut, vineri, să vadă cum se lucrează în instituţiile din subordine.

”Nu pot să mai stau cu biroul ăsta, uitaţi-l cum atată. Este din 97 biroul ăsta. Este de la înfiinţarea Trezoreriei”, ia-au spus angajatele dintr-unul dintre birourile vizitate.

”Scaunele sunt ale noastre. Sunt cumpărate de noi, să ştiţi”, mai spun angajatele, moment în care ministrul îşi face cruce.

De asemenea, angajatele îi arată imprimanta pe care lucrează: ”Scrie pe ea casată, vedeţi?!”

”Nu pot să cred! Astea sunt lucruri pe care n-ar trebui să le văd în cea mai...”, a fost replica ministrului.

”Nu mai avem hârtie”, i-a semnalat o altă angajată.

”Cum nu aveţi hârtie, Doamne iartă-mă?!”, a mai afirmat ministrul.

Ministrul a rămas șocat

Angajata îi mai spune ceva, iar ministrul îşi face o nou cruce: ”Doamne fereşte!”.

Vineri dimineaţă, Marcel Boloş s-a dus la Trezorerie cu cafea, după ce cu o zi înainte a fost invitat de către salariaţii acestei instituţii să vadă cum se lucrează.

Boloş a afirmat că vrea să vadă la faţa locului condiţiile şi să aibă o discuţie aşezată cu oamenii.

Boloș promite condiții mai bune de muncă

„Atunci vă așteptăm la noi la sediu să bem o cafea împreună”, mi-au spus la finalul protestului de ieri doamnele de la Trezorerie.

Și la prima oră am fost acolo, am reușit să ajung azi la două trezorerii din București. În câteva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reușit să stau de vorbă. Am putut să mă aflu în mijlocul lor și să văd cum lucrează, să înțeleg provocările cu care se confruntă și să împărtășim câteva zâmbete pe parcurs.

Două aspecte au fost de mare interes și am vrut să fie clare:

1. Toți își primesc salariile și nu vor fi probleme cu plățile.

2. Niciun angajat nu va fi în situația să dea examen pentru a-și păstra postul.

Un lucru cu care le-am spus însă că nu sunt de acord și pe care îl voi susține în continuare este ca angajații cu venituri foarte mari să primească și diferite beneficii suplimentare, la care omul de rând nu ajunge nici să spere.

Ei, fiind inima financiară a țării, știu mai bine decât orice altă instituție cât de necesară este reforma aparatului central, reducerea de cheltuieli și încadrarea în deficitul bugetar asumat.”, a mai scris Boloș.