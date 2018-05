FURIOS și NERVOS Donald Trump a răbufnit la adresa procurorului Robert Mueller: 'Bravo, am intrat în al doilea an al celei mai mari vânători de vrăjitoare'

Preşedintele american Donald Trump a marcat un an de la numirea procurorului special Robert Mueller în ancheta privind ingerinţa Rusiei în alegerile din 2016 din SUA printr-o postare furioasă pe Twitter: "Bravo, America, am intrat în al doilea an al celei mai mari vânători de vrăjitoare din istoria SUA", relatează AFP.

Cum a făcut deja în numeroase rânduri, preşedintele a negat din nou orice implicare a campaniei sale în acţiunile de manipulare ale Moscovei menite să ducă la înfrângerea adversarei sale democrate, Hillary Clinton, scrie agerpres.ro.

"Încă nu există nicio înţelegere secretă şi nicio obstrucţionare (a justiţiei - n.r.)", a scris Trump, acuzându-i din nou pe democraţi că sunt vinovaţi de o alianţă cu Rusia pentru a-l discredita.

Robert Mueller, un fost director al FBI şi înalt funcţionar al Departamentului de Justiţie, a fost numit la 17 mai 2017 în postul de procuror special însărcinat cu ancheta privind ingerinţa Rusiei în alegerile prezidenţiale. El a primit puteri sporite, iar numirea sa este consecinţa directă a demiterii brutale de către Trump a lui James Comey, care era atunci şeful poliţiei federale şi însărcinat cu ancheta.

De când a fost numit, Mueller a inculpat cetăţeni şi companii din Rusia pentru rolul lor într-o campanie de dezinformare pe reţelele de socializare în 2016 vizând sporirea şanselor de victorie ale lui Trump.

Rusia neagă categoric orice înţelegere secretă, însă serviciile de informaţii americane estimează că Putin în persoană a decis această campanie de propagandă cibernetică.

Patru membri ai echipei de campanie a lui Trump din 2016 au fost puşi sub acuzare, însă pentru delicte care nu sunt direct legate de o eventuală înţelegere secretă, care nu a fost dovedită încă.