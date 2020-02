Gabriela Firea a EXPLODAT: Mă gândesc la organizarea unui referendum în Capitală

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că a ajuns la limita răbdării cu atacurile din partea opoziției pe tema vinietei Oxigen. Firea a explicat că se gândește inclusiv la organizarea unui referendum în Capitală, pentru ca cetățenii să decidă care sunt cele mai bune măsuri în lupta cu poluarea.

Citește și: SONDAJ CURS – PNL s-a desprins, PSD în ușoară creștere, iar USR nu pare să își revină după prezidențiale

”Am văzut că sunt foarte multe petiții, atacuri, critici împotriva taxei Oxigen. Putem să și renunțăm la această taxă, nu am o problemă, dacă asta își doresc cetățenii, dar ca să vedeți în ce ipocrizie trăim: dacă nu faci nimic ți se reproșează că nu faci, iar dacă iei măsuri pe care țări din Europa le-au luat cu mult timp în urmă, ți se reproșează că iei măsuri. Așa este peste tot în Europa: poluatorul plătește.

Putem organiza și un referendum în Capitală, eu n-am nicio problemă. Să vedem dacă cetățenii din București își doresc să circule mașini non euro, euro 1, euro 2 sau euro 3 în orașul lor. Vă spun sincer, mă gândesc la toate variantele, pentru că văd că orice facem cu ochii la Europa, nu este bine. În toată Europa sunt companii municipale. De ce mă atacă opoziția? Pentru că erau 4-5 companii căpușă care parazitau Capitala. Acum, pentru că am făcut pe model european, am redus cheltuielile bugetare, nu este bine. Ajungi într-o situație în care nici nu mai știi cum este mai bine să faci!”, a declarat Gabriela Firea.