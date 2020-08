Gabriela Firea, acuzații EXPLOZIVE: Abuz de funcție! Abuz de putere! Orban folosește clădirea Guvernului pentru negocieri

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că premierul Ludovic Orban a purtat negocierile cu cei de la USR-PLUS în clădirea Guvernului, în sala Moldova, de la etajul 1.

Citește și: SURSE - Băsescu pregătește un atac în FORȚĂ: cum s-au făcut jocurile în culisele negocierilor de pe dreapta

Abuz de functie! Abuz de putere! Abuz de incredere! Folosirea fondurilor publice pentru interese de partid! In stanga (sus) acum cateva zile, o delegatie Sanitas, cu multe probleme ramase nerezolvate de catre guvernanti. In dreapta (jos) o delegatie politica, venita aseara sa joace pacanele la Guvern!

Daca mai aveam cu totii vreo speranta ca acest guvern lucreaza de dimineata pana seara in interesul romanilor, una mica, mica, aceasta s-a naruit definitiv!

Caz unic in lume, raportat la tarile democratice, nu la dictaturi, cladirea Guvernului din Piata Victoriei - cea care ar trebui sa fie laboratorul deciziilor bune pentru toti romanii, indiferent de regiune istorica, varsta, profesie, confesiune, optiuni politice - a fost pangarita prin transformarea acesteia in loc de tranzactii politice murdare, in detrimentul cetatenilor.

In sala Moldova, de la etajul 1, in care de obicei sunt primite delegatiile sindicatelor, patronatelor, investitorilor strategici - din ce in ce mai putini -, au fost chemati politicienii care nu au altceva planificat decat sa dea tunuri in Bucuresti!

Sa tinem cu totii minte aceasta fotografie! In ea este si un anume domn Vlad, relaxat, pentru ca si-a negociat postul de viceprimar al Capitalei, responsabil cu domeniile sanatate si social!

Adica lupul paznic la oi!

Daca in 4 ani de zile, prin investitii consistente in spitalele din Capitala, acestea arata net superior spitalelor Ministerului Sanatatii, se pregateste sa vina pe turnanta nepotul unchiului, cu afaceri in domeniu, sa faca ce stie el mai bine! Pentru o mana de oameni, privilegiati, nu pentru toti bucurestenii.

Sa ne asteptam la privatizatea sistemului de sanatate, la tarife pe care nu si le pot permite decat cei cu venituti foarte mari, la achizitii indreptate catre firmele de casa! La blocarea transplantului, asa cum a mai facut ca ministru!

Iar in domeniul social, sa fie eliminate “pomenile” acordate de primarul Firea, cum ar fi sprijinul financiar pentru copiii cu dizabilitati, pentru gravide, nou-nascut, cupluri infertile, analize genetice pentru afectiuni oncologice etc.

Asta ne asteapta pe toti!

Asta s-a tranzactionat aseara, la masa guvernului!

Un candidat la Primarie interesat doar sa dea in judecata cetateni si investitori pentru presupuse vicii urbanistice si un candidat de viceprimar care vrea sa faca inaccesibila sanatatea pentru cei cu venituri mici si medii!

Norocul nostru, al tuturor, este ca Dumnezeu nu doarme niciodata si ca cetatenii sunt muuult mai inteligenti decat ii cred acesti politicieni care joaca alba - neagra in sediul guvernului!”, scrie Gabriela Firea.