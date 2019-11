Gabriela Firea, după întâlnirea cu managerii spitalelor din subordinea Primăriei: 'Construcția Spitalului Metropolitan ar putea începe anul viitor'

Primarul general Gabriela Firea a anunțat, pe Facebook, că s-a întâlnit cu managerii spitalelor pe care le administrează, cărora le-a transmis că investițiile vor continua.

"Am avut azi o intalnire de lucru cu managerii spitalelor aflate in subordinea Primariei Capitalei. Am discutat cu cei 19 manageri despre stadiul investitiilor in acest domeniu, despre necesitatile acestora in ceea ce priveste dotarile si modernizarile unitatilor medicale pe care le conduc, precum si de proiectele viitoare.

Am amintit faptul ca Primaria Capitalei, prin ASSMB, investeste constant atat in cele 19 spitale aflate in administrare cat si in domeniul medicinei scolare, alocarile anuale pentru acest domeniu atat de important fiind, in medie, de 100 de milioane de euro anual.

Ne-am intalnit astazi pentru a discuta atat despre despre pregatirile pe care fiecare unitate medicala trebuie sa le faca pentru sezonul rece, cat si despre bugetul domeniului sanatatii. De aceea, va rog sa va asigurati ca spitalele pe care le administram si pe care dumneavoastra le conduceti sunt pregatite pentru tot ceea ce inseamna sezonul rece si sa ne transmiteti ce mai aveti nevoie astfel incat sa nu fie nici o problema in ceea ce priveste conditiile oferite pacientilor.

De asemenea, ca in fiecare an, va incurajez sa ne comunicati din timp toate necesitatile unitatilor medicale pe care le coordonati, astfel incat, in bugetul anului viitor sa continuam procesul de modernizare a spitalelor din Capitala.

Mi-am propus, inca de la preluarea mandatului meu, sa dezvoltam, impreuna cu specialistii Primariei Capitalei, o strategie clara, care sa duca la cresterea calitatii actului medical si care sa faciliteze accesul populatiei la teste si terapii medicale moderne, precum si la programe de educatie in sanatate.

Doresc sa va asigur, inca o data, ca aveti tot sprijinul meu, astfel incat spitalele din Bucuresti, care sunt administrate de Primaria Capitalei, prin ASSMB, sa poata oferi pacientilor cele mai moderne si eficiente metode de tratament.

Referitor la constructia Spitalului Metropolitan, pana la sfarsitul acestei luni va fi predat studiul de fezabilitate, urmeaza contractarea proiectului tehnic și apoi execuția investiției. Estimam ca in prima parte a anului viitor sa fie demarate lucrarile.

Am mai subliniat faptul ca, pe langa conditiile moderne de tratament oferite de unitatile medicale aflate in subordinea Primariei Capitalei, sunt esentiale atat facilitatile oferite pacientilor cat si personalului medical, toate acestea fiind parte integrata in strategia de sanatate a actualei administratii.

Am majorat norma de hrana a pacientilor si am initiat, in premiera, un program prin care oferim locuinte de serviciu personalului medical din spitalele pe care le administram, astfel incat sa stimulam cadrele medicale sa ramana in tara, in slujba pacientilor din Romania. Pana acum am achizitionat 177 de locuinte din cele 600 pe care ne-am propus sa le cumparam, si vom demara si cea de-a doua etapa prin care se realizeaza procedurile pentru restul de locuinte", a scris Gabriela Firea, pe Faceebook.