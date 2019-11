Gabriela Firea: 'Într- un an și 3 luni, au fost aduși pe lume 207 bebeluși prin proiectul de fertilizare in vitro al Primăriei Capitalei'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a postat un mesaj pe facebook, în care a vorbit despre proiectul Primăriei privind fertilizarea in vtro.

"Intr- un an și 3 luni, au fost aduși pe lume 207 bebeluși prin proiectul de fertilizare in vitro al Primăriei Capitalei. Alte 142 de femei sunt viitoare mame prin intermediul acestui program. Proiectele de fertilizare in vitro, derulate prin ASSMB, au o rată de succes de 35%. Detalii, aici :

Primarul General, Gabriela Firea, a participat la dezbaterea „Fertilizarea in vitro în România, între așteptări și realități”, organizată de Primăria Capitalei, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), în parteneriat cu Asociația SOS Infertilitatea și cu sprijinul Centrului pentru Tineret al Municipiului București.

Evenimentul a avut loc în contextul în care, în perioada 4 - 10 noiembrie 2019, este marcată Săptămâna Europeană a Fertilității.

Dezbaterea reprezintă o continuare a dialogului între factorii implicați în reproducerea asistată medical din România: Radu Zamfir, director al Agentiei Nationale de Transplant, decidenți politici în domeniul medical, medici, specialiști în reproducerea asistată și fertilizare in vitro, embriologi, asociații medicale, pacienți și reprezentanți ai pacienților, reprezentanți ai clinicilor medicale de specialitate, precum și ai farmaciilor.

Reamintim că, la inițiativa Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului București a aprobat și finanțează două proiecte privind sprijinirea a 3000 de cupluri infertile: ”O șansă pentru cuplurile infertile - FIV1” și ” Proiect FIV2 - “O șansă pentru cuplurile infertile”.

Primarul General, Gabriela Firea:“Proiectele FIV ale Primăriei Capitalei sunt singurele de acest fel din țară, finanțate integral de o autoritate locală, prin care cuplurile cu recomandare pot accesa gratuit servicii medicale de fertilizare in vitro, prin intermediul unui sprijin financiar în valoare de aproape 3.000 de euro. Ele sunt cu adevărat o șansă pentru cuplurile infertile, pentru că au deja rezultate remarcabile, deși la început erau privite cu suspiciune: într-un an și 3 luni, au fost aduși pe lume 207 bebeluși (176 de nașteri). Alte 142 de femei sunt viitoare mame prin intermediul acestui program, fiind acum însărcinate. Este extraordinar să aduci atât de multă fericire unor oameni care își pierduseră speranța de a fi părinți. FIV 1, care s-a adresat unui număr de 1.000 de cupluri, a avut un buget de circa 3 milioane de euro, în continuare vor fi prevăzute aceste sume (încă 3 milioane de euro) în bugetul ASSMB pentru următoarele 1.000 de cupluri, întrucât proiectul continuă cu etapa a doua – FIV 2.

Atunci când le-am inițiat, ne-am sfătuit cu medicii specializați și am avut în vedere completarea programului național și faptul că scăderea natalității este o temă de actualitate în toată lumea. Spre deosebire de programul național de fertilizare al Ministerului Sănătății, unde cele care doresc să devină mame pot aplica o singură dată, în cazul celor două proiecte ale Primăriei Capitalei, doritorii pot aplica de câte ori vor.

Alte programe pe care Primăria Capitalei le derulează pentru sprijinirea familiei sunt: Voucher-ul Materna, în valoare de 2.000 de lei, pentru acces al viitoarelor mămici la medicamente și analize gratuite; Stimulent pentru nou-născut, în valoare de 2.500 de lei. Mai acordăm sprijin financiar pentru tinerii căsătoriți, pentru familiile monoparentale, pentru achiziția de rechizite.”

Primarul General a adresat mulțumiri tuturor celor implicați în succesul programului, care înregistrează o rată de reușită a fertilizării de 35%, peste media europeană de 25%: medicilor și personalului medical, farmaciștilor, Asociației SOS Infertilitatea, Centrului pentru Tineret al Municipiului București, specialiștilor ASSMB.

Ablachim Turkes, director medical al ASSMB: “Sunt încântată că astăzi avem prilejul să prezentăm proiectul nostru de fertilizare in vitro, ajuns la a doua ediție și pentru care vom avea în total 3.000 de beneficiari. Este un model de bune practici, avem solicitări de la mai multe primării din țară care au dorit să îl preia, așa că este posibil ca în perioada următoare să îl vedem implementat și la Iași, Brașov, Constanța, Craiova.”

La conferință au fost prezente și cupluri beneficiare ale procedurilor FIV asigurate de Primăria Capitalei, care și-au arătat aprecierea pentru modul de derulare a proiectelor. “Suntem foarte mulțumiți pentru ce ni s-a întâmplat, în condițiile în care nu ne-am fi permis aceste costuri. Am venit să vă spunem că avem o nouă minune în viața noastră și ne considerăm foarte bogați”, a declarat una dintre mămici.

A doua etapă a Proiectului „O șansă pentru cuplurile infertile” - FIV 2 - început în iunie 2019, a fost foarte solicitată: locurile alocate în actualul exercițiu financiar au fost ocupate în mai puțin de două luni (1000 de aplicanți înregistrați în platforma online, adică maximul alocat anului 2019 din cele 2.000 prevăzute în hotărârea de consiliu).

Până acum, au fost depuse 776 de dosare, iar 698 de cupluri au intrat în posesia voucherelor.

Stadiul programelor:

VOUCHERE MATERNA

Vouchere în valoare de 2.000 de lei, pentru tratamente medicamentoase și analizele medicale necesare ducerii la bun sfârșit a sarcinii.

În perioada iunie 2018 - octombrie 2019 au fost acordate 41.777 de vouchere , în valoare de aproximativ 9 milioane de euro.

Un sondaj realizat la Maternitatea Giulești, singura unitate sanitară de stat din țară care efectuează fertilizare in vitro arată că:

- 88% din cei chestionați au auzit de existența voucherului Materna

- 84% au utilizat sau intenționează să utilizeze voucherele " Materna" în cursul sarcinii actuale

- 26,6% au fost de părere că voucherele ar trebui acordate și în alte județe

STIMULENT NOU NĂSCUT

Stimulent financiar pentru nou-născut în valoare de 2.500 lei net.

În perioada august 2017 – octombrie 2019 au fost depuse peste 44.000 de dosare, în valoare de aproximativ 24 de milioane de euro", a scris Gabriela Firea.