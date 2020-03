Gabriela Firea, răspuns tranșant pentru Orban, care a făcut-o neisprăvită: 'Probabil și-a scăpat nervii de sub control'

Primarul general Gabriela Firea i-a răspuns premierului interimar Ludovic Orban, după ce acesta a numit-o ca făcând parte dintr-un grup de ”neisprăviți” și că a încălcat legea. Orban a fost deranjat de faptul că Firea a anunțat noi cazuri de coronavirus în București într-o postare pe Facebook, înainte ca Grupul Comunicare Strategică să o facă.

"Nu-i răspund așa cum ar merita pentru că suntem într-o situație dificilă. Mă fac că n-am auzit prea bine acele cuvinte, dure și nemeritatate.

În întreaga lume civilizată au comunicat primarii orașelor afectate, pentru că este moral și legal. Nu am interferat cu grupul de comunicare, am făcut comunicarea în ceea ce o privește pe colega noastră. Era normal să-i anunț pe colegii din primărie și pe cetățeni. Am venit în ]ntimpinarea tuturor instituțiilor, Primăria Capitalei a pus la dispoziție clădirea în care sunt persoanele carantinate. Suntem la dispoziția autorităților centrale.

Este jenant, în fața telespectatorilor, să discutăm despre astfel de declarații. Probabil și-a scăpat nervii de sub control", a spus Gabriela Firea, în direct la la România TV.

Citește și: Raed Arafat face acuzații grave: ‘Trebuia să avem stocuri de acum doi ani’

”Domnilor Vela şi Costache, comunicarea pe tema coronavirus nu poate să o facă oricine. Mai ales când e vorba de comunicarea unor cazuri diagnosticate. De aia am înfiinţat grupul de comunicare strategică. Să luaţi legătura cu neisprăviţii din unele locuri, în special din administraţia locală de aici, că nu au nicio calitate să comunice informaţii de felul ăsta. Comunicarea se face sub coordonarea grupului. Nu vreau să spun că cine a dat informaţiile pe Facebook a încălcat flagrant legea, din punctul meu de vedere. Invitaţi aceste persoane să nu mai interfereze în această comunicare, pentru că dacă va da oricine informaţii, riscăm să se creeze o percepţie total falsă şi să se creeze stări pe care nu le dorim. Să comunicați și primarilor, adică primarului. Dacă vrea să comunice pe contul ei de Facebook ceva, să comunice pe teme de administraţie locale, nu pe teme grave, în care comunicarea se face într-un sistem de maximă siguranţă şi când există certitudini. Simplul fapt că are spitale în subordine, nu îi dă dreptul să rupă lanţul de comunicare existent.”, a declarat, în ședința de Guvern, Ludovic Orban.