Gabriela Firea, revoltată de numirea conducerii militare la DSP București: 'Este inimaginabil ce se întâmplă! Armata e pusă să acopere prostia'

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, se declară revoltată de decizia ministrului Sănătății de a numi o coordonare militară la DSP București. Firea afirmă că ministrul Tătaru ar fi trebuit să demisioneze sau, cel puțin, să o demită pe șefa DSP București.

„Armata e pusa sa acopere prostia si afacerile din pandemie! Cat ii mai tratati ca pe fiinte inferioare pe romani, “dragi” guvernanti? Cat ne mai mintiti, manipulati, prostiti? Azi, o noua dovada a lipsei de respect fata de oameni pe care o manifesta guvernul PNL!

A aflat o tara intreaga despre haosul care domneste, la 5 luni de la debutul pandemiei, in majoritarea DSP-urilor din tara, in frunte cu Bucuresti!

Dupa atatea luni de zile, nu s-au dimensionat corespunzator cu personal, nu s-au dotat, nu au proceduri eficiente, reguli clare.

Zile in sir se suna la DSP-uri si nu raspunde nimeni!

Pacientii sunt transferati fara nicio noima cu precadere la unele spitale, pentru a le sufoca, in timp ce altele sunt goale sau lejere.

Au blocat testarea bucurestenilor de la Arena Nationala!

Au girat prin aviz cabinete medicale care dau erori impardonabile, pe banda rulanta, la testarea PCR!

Lipsa crasa de profesionalist si de respect fata de cetateni!

Care ar trebui sa fie reactia unui guvern normal intr-o astfel de situatie?

Demisia sau demiterea imediata a ministrului sanatatii! Nou ministru al sanatatii sa faca urgent ordine in DSP-uri!

In loc de aceasta atitudine absolut fireaca, premierul il pasuie si il gireaza in continuare pe ministrul PNL al Sanatatii! Doar e coleg de partid cu el si prieten!!

Mai mult, circumstanta agranta, in loc sa demita, macar, directorul DSP Bucuresti (fina ministrului educatiei - PNL), aceasta doamna Nicolescu ramane in continuare la carma DSP Bucuresti, cu o singura dar grava modificare! I s-a adus un coordonator militar!!

Auziti, militar! Un general!! Pai ce treaba are Armata cu Sanatatea?

Nu mai suntem in stare de urgenta!

Nu mai suntem sub ordonante militare! Toata omenirea se relaxeaza inteligent, numai noi aducem comanda militara in Sanatate, pentru ca Guvernul nu este in stare sa demita politrucii si incompetentii din DSP si Ministerul Sanatatii!

Este inimaginabil ce se intampla!

Este sfidare a bunului simt al romanilor!

Sa-ti tii prostii de la partid in functii si sa-i acoperi cu generali!

Prostii de la partid sa incaseze salarii grase in continuare si sa faca afaceri in pandemie! De genul afacerii Unifarm!!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Ministerul Sănătăţii, Secretarul de stat generalul medic Ionel Oprea va coordona Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti.

”Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru l-a desemnat pe secretarul de stat generalul medic Ionel Paul Oprea să preia, în cadrul atribuţiilor ce le deţine la nivelul MS, coordonarea activităţii Direcţiei de Sănătate Publicîă Bucureşti până la remedierea deficienţelor constatate la nivelul acestei instituţii. Ministrul Sănătăţii a solicitat secretarului de stat şi continuarea evaluării activităţii acestei instituţii demarată de echipa condusă de directorul general Bogdan Nica”, a transmis Ministerul Sănătăţii.