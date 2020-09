Gabriela Firea rupe tăcerea: S-a dus la sediul PSD și a răspuns la întrebările jurnaliștilor

Gabriela Firea s-a prezentat, marți dimineața, la sediul central al PSD, unde are loc o ședință a conducerii partidului. Firea a răspuns la întrebările jurnaliștilor și a acuzat că a pierdut Bucureștiul din cauza campaniei negative pe care competitorii săi au dus-o împotriva sa în online. Firea a abordat și subiectul discuției telefonice pe care soțul său, Florentin Pandele, a avut-o, în seara alegerilor, cu Ludovic Orban.

”Eu am 38%, iar PSD are 33% la CGMB. Cred că am contribuit și eu, pentru că sunt prima pe lista Consiliului General. Campania negativă din online și total mincinoasă ne-a afectat. Eu am făcut campanie pozitivă în online.

Până acum mi se spunea că sunt prea nouă, în partid, acum sunt veche, anchilozată? Nu la mine se referea domnul Ciolacu. Am niște bănuieli la cine se referea.

În timpul săptămânii, s-a luat această decizie de către echipa de comunicare, să aștept exit-poll-ul la Primărie sau la PSD București și să se facă declarații de către conducerea națională în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat în toată țara. Dacă ar fi fost un rezultat bun al exit-poll-ului, să vin în jurul orei 21.30, după declarațiile oficiale, să facem și noi o declarație de presă. Așa s-a stabilit. Eu nu fug de răspundere. Nu am fugit niciodată de răspundere și nu am de ce să mă rușinez. Am obținut foarte multe voturi, mai ales într-o campanie dusă numai pe minciuni la adresa mea.

Eu vreau să văd caracatița. Au fost minciuni de campanie. De altfel, când soțul meu l-a sunat pe domnul Orban în noaptea alegerilor și l-a întrebat de ce m-a defăimat, de ce a ales calea urâtă a unei campanii negative, de ce m-a demonizat, de ce m-a demolat, dacă e convins că a făcut bine, dacă e convins că pentru bucureșteni e mai bine să fie domnul Dan, în condițiile în care inclusiv adversarii îmi recunosc capacitatea de muncă și de implicare, domnul Orban a spus: ”Măi, Florine, dar erau declarații politice”. Ok! Dacă în cadrul unor declarații politice poți să demolezi un om și poți să spui numai minciuni, atunci această politică este murdară.”, a declarat Gabriela Firea.

