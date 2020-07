Game over: Ponta nu o susține pe Firea. Pro România va avea candidat propriu la Primăria Capitalei

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat luni seara, la Digi24, că formatiunea sa va avea candidat propriu la alegerile locale pentru functia de primar general al Bucurestiului si nu va sustine candidatul PSD, Gabriela Firea.

„Nu ai cum sa te ascunzi sub fusta cuiva la locale. Nu poti sa te arunci in remorca altui partid. Au calitati Gabriela Firea si Nicusor Dan, dar e loc si de altii. Pro Romania va avea candidat la Primaria Capitalei. Candidatul Pro Romania nu va candida doar sa zica ca suntem si noi sa candidam aici. Va veni cu un tip de personalitate politica diferita de Firea si Nicusor Dan. Pe 25 iulie anuntam candidatul la primaria generala si la sectoare. Cred ca Firea a gresit ca a ramas legata de PSD, de bataliile interne. Si Nicusor Dan va avea de suferit din asocierea cu PNL”, a zis Ponta.

El a adăugat că Pro România are discutii avansate cu un bărbat să fie candidat. Victor Ponta a adăugat că Nicușor Dan este mai de stânga decât Gabriela Firea. Victor Ponta a fost întrebat dacă el va candida la Primăria Capitalei. Nu a exclus, dar a spus că partidul are în vedere altă candidatură.

”Ăsta este un lucru pe care Pro România şi aliaţii săi îl va anunţa în 25 iulie – exact cine sunt cadidaţii la fiecare sector, la consiliul general şi în toată ţara. Pot să vă spun cu siguranţă, am luat decizia, candidăm peste tot, începând cu Bucureştiul, cu candidaţii Pro România, lucru normal până la urmă dacă vrei să te afirmi. Dacă eşti un partid nou - am participat la două alegeri, europarlamentare şi prezidenţiale – nu ai cum să te ascunzi sub fusta cuiva la locale. E vorba despre faptul că Pro România s-a format pentru că nu ne-a plăcut ce s-a întâmplat în PSD. Dacă ne-am luptat să arătăm că există alternative, nu poţi să te arunci repede în remorca unui alt partid. E un lucru de foarte bun simţ”, a adăugat Victor Ponta.

