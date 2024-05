Germania devine din nou o forță militară de speriat: „Timpurile s-au schimbat!” / Referiri la cel de-Al Doilea Război Mondial

''SUA şi Germania trebuie să configureze împreună un viitor alături de toţi cei care susţin libertatea, pacea şi ordinea internaţională bazată pe reguli'', a spus Pistorius într-un discurs rostit la Universitatea Johns Hopkins. El a subliniat că Germania este un aliat hotărât şi capabil să-şi îndeplinească rolul în Alianţa Nord-Atlantică şi în politica mondială.

Potrivit lui Boris Pistorius, Germania se află în plin proces de consolidare militară şi a renunţat la reţinerea pe care o cultivase de mult timp, aşa cum este cazul livrării de arme către zonele de război.

Referitor la serviciul militar obligatoriu, la care Germania a renunţat de mai mult timp, el a precizat că ''timpurile s-au schimbat'' şi a vorbit despre o ''greşeală'': ''Sunt convins că Germania are nevoie de un tip de recrutare''.

De asemenea, europenii sunt conştienţi că Statele Unite îşi concentrează atenţia pe regiunea indo-pacifică şi că ele trebuie să răspundă politicii economice agresive a Chinei şi eforturilor acesteia pentru un rol geopolitic dominant. Germania este hotărâtă să aibă o contribuţie şi la o ordine internaţională bazată pe reguli, a accentuat Boris Pistorius.

''Sunt convins că doar împreună America şi Europa pot menţine Occidentul puternic, apărându-l de ambiţiile expansioniste ale Rusiei şi de foamea altor actori de putere şi supremaţie. Mesajul meu astăzi către voi este acesta: aşa cum am făcut în alte momente esenţiale ale parteneriatului nostru transatlantic, cum au fost podul aerian de la Berlin, Planul Marshall sau reunificarea Germaniei, haideţi să valorificăm încă o dată această oportunitate transatlantică!'', a încheiat ministrul german.

Planul Marshall a fost un program al SUA destinat să ajute ţările europene să-şi reconstruiască economiile după Al Doilea Război Mondial. Germania, în special, a avut de câştigat de pe urma acestui plan.

