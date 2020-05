Gheorghe Flutur, după STENOGRAMA care arată că i-a cerut unui medic să-l testeze de COVID-19: 'N-am știut că am telefonul ascultat'

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la un post local de radio că nu a ştiut că are telefonul pus sub ascultare. Anterior, în spaţiul public a apărut stenograma discuţiei pe care şeful administraţiei sucevene a purtat-o cu medicul Cătălina Zorescu.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la Radio Top că n-a ştiut că are telefonul pus sub ascultare, relatează Adevărul.ro.

Şeful administraţiei judeţene susţine că nu s-a dat drept medic pentu a sări rândul ca să se testeze de COVID-19, iar stenograma discuţiei pe care a purtat-o cu medicul Cătălina Zorescu ar demonstra lucrul acesta.

„Eu am spus de pe patul de spital mult discutata problemă, că m-a trecut cineva medic. Am sunat-o pe doamna doctor Zorescu eu din spital şi am întrebat-o: „Doamnă, trebuie să clarificaţi cum am apărut eu medic trecut în acte?”. Şi doamna Zorescu mi-a spus că va da în scris o declaraţie cum s-a întâmplat şi îmi asum că a fost o eroare în acea seară din cauza mea. Şi şi-a asumat-o. Deci nu mi-am completat eu fişa pentru această chestiune”, a declarat Gheorghe Flutur.

Şeful administraţiei sucevene a mai spus că a rămas cu sechele după infecţia cu COVID-19.

“Vreau să comentez despre rezolvarea problemelor, pentru că din nefericire eu am fost indisponibil mai mult de două săptămâni. Atunci când m-am internat, două zile am avut posibilitatea să comunic cu mass-media, după care nu am putut din cauza sănătăţii, lucru pe care, din păcate, îl am şi astăzi, încă nu e finalizat. Sunt dat negativ, nu mai am coronavirus, dar nişte efecte secundare la o bronhie, în ceea ce priveşte capacitatea respitatorie, din păcate o am şi acum. De aceea, nu m-aţi văzut foarte frecvent în spaţiul public vorbind... Că nu am avut posibilitate, şi nu am nici acum... Am văzut pe unii vorbind aici la dumneavoastră, îi respect pe toţi care erau, la fel, supăraţi că nu am comunicat... Când am putut să comunic am făcut-o... Când nu...Vreau să aveţi încredere. Şi mă rog să pot să comunic la capacitate, pentru că voi avea de fiecare dată disponibilitate”, a spus Gheorghe Flutur.

Şeful administraţiei judeţene s-a infectat cu noul coronavirus şi a fost internat în Spitalul Suceava, începând cu data de 24 martie. Ulterior, s-a aflat că Gheorghe Flutur a fost trecut drept medic în buletinul pentru analiza de COVID-19 şi s-a iscat un imens scandal mediatic. Politicianul a explicat că a fost o greşeală comisă de doctoriţa Cătălina Zorescu de la Direcţia de Sănătate Publică.

De altfel, în seara în care a izbucnit scandalul, Gheorghe Flutur a sunat-o pe Cătălina Zorescu şi i-a cerut să-şi recunoască vina. Stenograma discuţiei a fost difuzată de Antena 1. Potrivit stenogramei, Cătălina Zorescu i-a amintit lui Gheorghe Flutur că a chemat-o de acasă, într-o zi de duminică, la ora 23.30.