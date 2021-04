Valeriu Gheorghiță: Nu cred că vaccinul anti-Covid va fi sezonier

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat sâmbătă la Antena 3 că în opinia sa vaccinul anti-Covid nu va fi sezonier așa cum este vaccinul antigripal.

„Nu cred ca va fi nevoie de a treia doza si nici ca va fi sezonier. Singurul scenariu in care ne gandim la a treia doza este emergenta unor tulpini care nu sunt acoperite de vaccinuri. Pe masura ce lasam virusul in circulatie el are capacitatea de a face mutatii de rezistenta, se adapteaza la raspunsul imun”, a indicat Valeriu Gheorghiță.