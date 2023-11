Gigi Becali, declarație spumoasă după ce a ieșit cu bolidul 'în decor': Îmi face dosar penal mașina că am dus-o pe câmp? - Vrea să doneze DrugTest la poliție

Gigi Becali, declarație spumoasă după ce a ieșit cu bolidul 'în decor': Îmi face dosar penal mașina că am dus-o pe câmp?

Gigi Becali a vorbit luni seara, la România TV, despre accidentul în care a fost implicat cu bolidul său de 500.000 de euro, accident în urma căruia s-ar fi ales cu o coastă fisurată.

"O sa fac donație de 50-100 de aparate Drug Test la poliție. O să fac donație să-i depisteze pe toți drogații.

Mă uitam pe telefon și-am intrat în șanț. Se supără mașina pe mine? Uite-am vrut să trec prin șanț, să merg pe câmp. Îmi face dosar penal mașina că am dus-o pe câmp? Mă înțeleg amiabil cu mașina mea. Coasta mea să mă dea în judecată?

Eu depășeam și, când am ajuns în lateralul ei, acea mașină a vrut și ea să depășească. Așa s-a întâmplat. Am un sistem de camere sofisticat, nu știu dacă am camere pe lateral", a spus Gigi Becali.

Declarațiile latifundiarului vin după ce, în spațiul public, a apărut informația ca, imediat după accident, mașina dotată cu sisteme de ultimă generație, a inițiat apelul la 112, cerând ajutorul. Astfel, informația că Becali a făcut accident a ajuns și la polițiști, care au demarat, ulterior, verificări pentru a clarifica modul în care s-a produs incidentul.

Ce a spus IPJ Ilfov

"În cauza privind evenimentul rutier din data de 12 noiembrie a.c., produs pe DNCB la Km 13+500, în zona localității Dobroești, facem următoarele precizări:

La data de 13 noiembrie a.c., în jurul orei 01:10 Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o unitate spitalicească din București, cu privire la faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 00:10, la unitatea medicală respectivă s-a prezentat un bărbat, care a declarat că a fost victima unui accident rutier, produs la data de 12 noiembrie a.c. pe DNCB, km 13 + 500 -Dobroești.

Polițiștii din Pantelimon s-au deplasat la unitatea spitalicească respectivă, pentru continuarea cercetărilor, context în care au identificat victima, respectiv un bărbat în vârstă de 65 de ani.

Din primele cercetări a rezultat faptul că, bărbatul respectiv ar fi fost conducătorul autoturismului implicat în evenimentul rutier din data de 12 noiembrie a.c., produs pe DNCB la km 13+500 în zona localității Dobroești.

În cauză conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, în vederea depistării prezenței în organism a alcoolului și a substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii rutieri din Pantelimon în vederea identificării unor posibili participanți la trafic, implicați în producerea evenimentului rutier și a stabilirii cu exactitate a tuturor condițiilor și împrejurărilor în care acesta s-a produs, în cauză fiind deschis dosar de urmărire penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă", a precizat IPJ Ilfov.