Gigi Becali spune vrea să le impună prin contract antrenorilor să nu înjure jucătorii

Gigi Becali l-a criticat din nou dur pe Cosmin Contra pentru că l-a înjurat pe atacantul George Puşcaş la meciul cu Norvegia, dar l-a atacat şi pe antrenorul rivalei CFR Cluj, Dan Petrescu, pentru că i-a luat apărarea selecţionerului potrivit news.ro

"Nu e la mine acasă federaţia, dar cât de cât e în România. La mine în casă, la mine la Steaua, dacă unul înjură un jucător... Bine că am văzut, le pun în contract. Băi, ai înjurat, ai plecat! La mine în casă nu înjuri, iar la echipa naţională dacă înjuri nu ai cum să stai. Du-te, tată, acasă, înjură la tine acasă, nu înjuri în public în ţara românească, la echipa naţională. Am auzit că a zis Petrescu . Aici sunt oameni, băi, şi avem raţiune şi avem civilizaţie, bă, avem raţiune, nu suntem animale, bă, să înjurăm, bă! Îi spun eu lui Dan Petrescu, Terminaţi cu înjurăturile, că nu suntem în sclavagism, jucătorii nu sunt sclavi să-i înjuri tu, că eşti tu, antrenor! Da, să fie mână de fier, jucătorul să asculte de antrenor, dar nici jucătorii nu sunt sclavi ca să fie înjuraţi", a declarat Becali, la ProX.

Atrăgându-i-se atenţia că şi el a înjurat în trecut, chiar şi în public, Becali a răspuns: "Este adevărat, dar nu eram antrenor. Am înjurat, am jignit, îmi pare rău de ce am făcut, numai că mă înjurăm cu duşmanii sau cu adversarii. Nu am înjurat în familie. Acolo eşti între o funcţie publică, eşti angajat în ceva, eu eram în treaba mea ce făceam, eram de unul singur. Înjuram, făceam, jigneam, regret toată viaţa şi plâng pentru păcatele astea pe care le-am făcut şi nu vreau să mi le mai amintesc, dar totuşi păcatul meu înainte pururea. Nu am uitat niciodată înjurăturile, dar aşa ceva, să fii antrenor tu şi să înjuri jucătorii, asta nu se poate, nu tată, nu ai voie pentru, că nu eşti de capul tău acolo."

România a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, marţi, pe Arena Naţională, cu Norvegia, în etapa a VIII-a a Grupei H a preliminariilor Euro-2020. Puşcaş a ratat un penalti, în minutul 52. După meci, selecţionerul Cosmin Contra şi-a cerut iertare că l-a înjurat pe Puşcaş după ratarea loviturii de la 11 metri.