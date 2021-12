Gorunul lui Arsenie Boca, plantat în 1929, a murit

Primarul municipiului Brad, Florin Cazacu, a anunțat că stejarul plantat de Părintele Arsenie Boca în curtea liceului Avram Iancu s-a rupt și a căzut.

„GORUNUL LUI ZIAN, plantat de Părintele Arsenie Boca (Zian Boca) împreună cu colegii săi, absolvenții anului 1929 ai Liceului Avram Iancu din Brad, s-a prăbușit in cursul zilei de10 decembrie 2021. Gorunul era uscat de mai multi ani, probabil din cauze naturale sau din cauza unor infiltrații de la un rezervor vechi de combustibIl aflat in apropiere. Intenția conducerii liceului, administrației publice locale in colaborare cu biserica si un grup de credincioșii este de a se confecționa din lemnul recuperat cel putin doua troite care sa fie amplasate una la Mănăstirea Prislop și una în curtea liceului, pe locul unde a fost gorunul”, a scris primarul pe Facebook.