Grupul de la Cluj dă atacul în PSD. Jocuri controversate pe linia Dâncu - zona specială

Lucruri interesante se întâmplă în PSD și în general pe partea stângă a eșichierului politic. În ajun de Congres și de foarte posibile alegeri parlamentare anticipate par a da idei unei grupări care face mișcări tot mai îndrăznețe. Deși oficial Vasile Dâncu face pe consilierul strategic, neoficial el sapă cu multă râvnă la temelia actualei conduri interimare a partidului.

Surse consultate de STIRIPESURSE.RO susțin că au avut loc mai multe întâlniri de taină prin care se pune la cale o lovitură chiar în ajuns de congres. ”Gruparea de la Cluj din PSD e mână în mână cu Gruparea de la Cluj din Pro România”, susțin surse din PSD care au vorbit sub protecția anonimatului. Gruparea și-a găsit destui adepți printre baronii PSD care simt că nu mai sunt în grațiile conducerii și au șanse mari să fie trași pe linie moartă.

Gruparea a ajuns la concluzia ca atât Marcel Ciolacu cât și Victor Ponta nu mai reprezintă locomotive pentru social-democrația românească și au decis îndepărtarea lor. Primul pas se dorește a se face în PSD chiar la Congresul partidului prin susținerea unui candidat ușor manevrabil. Potrivit informațiilor noastre inițial ”alesul” a fost Sorin Grindeanu, fost prim-ministru și actual președinte al ANCOM, dar prietenia acestuia cu Marcel Ciolacu a împiedicat varianta pentru moment deși ”omul este ispitit zi de zi cu oferta”... susține un influent președinte județean din Ardeal pentru STIRIPESURSE.RO

Pericolul a fost resimțit imediat de cei vizați de ofensiva Grupului de la Cluj. ”Îi lăsăm să zburde puțin și apoi le dăm în cap”, a venit replica unui membru al actualul for de conducere interimară a PSD. Mișcările lui Dâncu and Com. sunt urmărite cu atenție și se încearcă neutralizarea acțiunilor sale.

Aceleași surse susțin că anumite mișcări din zona parlamentară în legătură cu PNL și Palatul Cotroceni nu sunt străine de Axa descrisă mai sus.

În zona Pro România se dorește anihilarea lui Victor Ponta prin acțiuni externe partidului său. Se lucrează la slăbirea partidului pentru a elimina orice pericol privind eventuale ultimatumuri venite din acea zonă care să pună în pericol preluarea PSD.

Că operațiunea este în desfășurare o arată și documentul publicat ieri de Ionuț Vulpescu, președintele interimar al Consiliului Național al PSD, care a făcut pulbere PSD și imaginea sa într-un moment când nu era cazul.

”Sunt și proști clujenii ăștia. Se dau mari intelectuali... dar sunt niște nimeni cu ochi. Strategie la ei înseamnă să îți dai singur cu tesla temeinic în ce a spus Năstase să își numere unii. Vai mama lor”, a comentat sursa citată pentru STIRIPESURSE.RO care a dat asigurări că acțiunile ”intelectualilor” sunt urmărite cu atenție și tot mai puțin interes de liderii partidului tot mai deranjați de zgomotul de fond.

Asaltul din filiale din zona ”intelectualilor” va continua în filiale și este de așteptat ca să mai câștige ceva adepți în zona baronilor rău-famați, dar nu atât de puternică încât să modifice raportul de forțe.

Surse din zona de siguranță națională susțin pentru STIRIPESURSE.RO că sunt forțe care încearcă tranșarea problemelor prin grupări externe. Urmează vremuri interesante în zona stângă... iar cine va supraviețui va prelua controlul pentru mult timp.