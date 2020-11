GSP: Respingem cu fermitate acuzele denigratoare ale reprezentanţilor FSLI Petrol-Energie; majoritatea sunt supuse atenţiei justiţiei

Grup Servicii Petroliere respinge acuzele "denigratoare" ale reprezentanţilor Federaţiei Sindicatelor Libere şi Independente Petrol-Energie şi afirmă că majoritatea acestora sunt supuse atenţiei justiţiei, conform unui drept la replică transmis, marţi seara, AGERPRES.

"GSP respinge cu fermitate acuzele denigratoare din scrisoarea deschisă, menite să dezinformeze şi să mintă opinia publică, într-un mod grosolan. Majoritatea acestor enormităţi sunt supuse atenţiei justiţiei, demers în care intenţionăm să demonstrăm, fără urmă de îndoială, inclusiv reaua credinţă a detractorilor noştri", menţionează reprezentanţii GSP.

Ei explică faptul că la preluarea personalului prin transfer de întreprindere, GSP a salvat de la şomaj peste 200 de angajaţi."Acesta nu a fost rezultatul unei obligaţii contractuale, ci a fost dovada responsabilităţii GSP faţă de o posibilă problemă socială majoră. Aceştia nu beneficiau de nicio protecţie socială neexistând un CCM la nivel de societate de mai mult de 3 ani! Devine, sperăm, evident faptul că autorii scrisorii deschise sunt exemplul concludent al ipocriziei fără limite. Timp de 3 ani de ce nu au ridicat niciodată astfel de probleme? În acelaşi moment, GSP, fără niciun fel de obligaţie contractuală, ci din propria voinţă şi din responsabilitate, a crescut veniturile tuturor angajaţilor preluaţi cu 20%. Plăţile, majorate cu 20%, în condiţii deosebit de dificile din punct de vedere economic, sunt respectate", se precizează în dreptul la replică.Potrivit sursei citate, GSP Offshore a respectat şi respectă în integralitate obligaţiile asumate contractual, inclusiv dispoziţiile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil angajaţilor transferaţi de la societatea OMV Petrom S.A., în forma în vigoare la momentul transferului şi compania şi-a concentrat toate resursele financiare şi umane pentru asigurarea unui microclimat favorabil desfăşurării activităţilor curente la toate punctele de lucru."Cu toate efectele negative generate de adoptarea unor măsuri eficiente cu privire la combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, într-un context economic deosebit de încercat, societatea nu a abdicat de la respectarea angajamentelor asumate faţă de proprii salariaţi. Deşi derularea contractului are loc într-un context neprielnic, am reuşit prin eforturi financiare deosebite, să mobilizăm sume importante atât pentru respectarea obligaţiilor asumate anterior declanşării pandemiei cât şi pentru asigurarea măsurilor de protecţie suplimentare - conform cerinţelor legale specifice generate de combaterea virusului", subliniază reprezentanţii GSP.Potrivit acestora, afirmaţia că societatea nu a acordat echipament de protecţie este falsă, evidenţele relevând livrarea unui număr aproape dublu de echipamente de protecţie, raportat la numărul de lucrători care îşi desfăşoară activitatea offshore.Totodată, în contextul sanitar actual, GSP a efectuat de la începutul pandemiei peste 11.000 de teste pentru personal, suma cuprinzând atât testările rapide cât şi PCR, pe cheltuiala companiei, a efectuat acţiuni de dezinfecţie în fiecare luni, miercuri şi vineri în birouri şi zilnic în parcul auto destinat transportului angajaţilor, a achiziţionat şi amplasat peste 150 de preşuri cu dezinfectant, a pus la dispoziţie aproximativ 250.000 de măşti de protecţie (chirurgicale, FFP2, FFP1, cu filtru) pentru angajaţi, a elaborat şi comunicat, recurent şi profesionist, toate normele necesare a fi respectate pentru a combate această pandemie în GSP şi a pus la dispoziţia angajaţilor GSP personal medical care să le analizeze starea de sănătate.Pentru prevenirea şi reducerea riscurilor, GSP a luat decizia ca toţi angajaţii de pe platformele marine, înainte de îmbarcare să fie cazaţi la hoteluri pentru izolare preventivă pentru o perioada de cinci zile. La sfârşitul perioadei de izolare, aceştia sunt testaţi PCR. Toate costurile asociate acestor măsuri, inclusiv plata salarială a zilelor neproductive sunt suportate de companie.GSP a investit aproximativ 5 milioane de euro pentru a menţine un climat de lucru sigur în condiţiile unei pandemii mondiale."Siguranţa a fost, este, şi va rămâne pe primul plan. Este foarte probabil ca unul dintre motivele acestor atacuri mincinoase să fie refuzul GSP de a colabora cu societăţile sugerate de conducerea sindicatului F.S.L.I. Petrol-Energie pentru furnizarea materialelor necesare prevenirii şi protecţiei împotriva noului coronavirus. Din analiza contractului cu OMV Petrom S.A. nu rezultă că trebuie să asigurăm echipamentele de protecţie numai de la compania agreată de organizaţiile sindicale", mai scrie în documentul citat. Afirmaţiile false ale organizaţiei sindicale, deosebit de grave, potrivit cărora societatea noastră pune în pericol siguranţa şi sănătatea angajaţilor, sunt reluate cu consecvenţă în toate adresele, memoriile, sesizările, întâlnirile oficiale etc., fapt ce ne aduce grave prejudicii şi care vor fi tratate in consecinţă. Aceleaşi afirmaţii mincinoase privind lipsa echipamentelor de protecţie şi punerea în pericol a vieţii angajaţilor se regăsesc, în variantă reprodusă textual, în diversele petiţii formulate de către foşti competitori la licitaţia organizată pentru încheierea contractului, în diverse articole denigratoare inserate în presă, în diverse demersuri judiciare pe care liderii sindicali au înţeles să le folosească - fără să probeze vreodată aceste afirmaţii", mai scrie în documentul citat.Reprezentaţii Grup Servicii Petroliere mai semnalează că afirmaţia potrivit căreia au fost modificate poliţele de asigurare medicală este falsă, conducerea companiei luând decizia ca toţi angajaţii să beneficieze în mod egal de protecţie, motiv pentru care s-a ales un singur asigurator, cu menţinerea aceloraşi acoperiri de riscuri şi servicii pentru toţi angajaţii.Aceştia resping şi afirmaţia potrivit căreia care nu au fost achitate orele suplimentare, precizând că acestea sunt achitate integral, conform datelor şi evidenţelor firmei, pe cea referitoare la tichetele de masă, care "sunt acordate integral", precum şi afirmaţiile privitoare la prima pentru Ziua Petrolistului, compania aplicând aplică "cu exactitate prevederile CCM-ului şi nu conform interpretării unor aşa numiţi lideri sindicali".Referitor la acordarea primelor de performanţă, reglementările colective aplicabile sunt respectate în totalitate, spune sursa citată, fiind premiate performanţele în conformitate cu un set de indicatori, agreaţi."Şi afirmaţiile potrivit cărora societatea noastră ar înregistra sume importante cu titlu de datorii bugetare este falsă. În niciuna dintre bazele de date indicate de către organizaţia sindicală ca sursă, societatea nu figurează cu acele datorii bugetare. Compoziţia autorilor scrisorii deschise este un amalgam de neadevăruri şi acuzaţii nefondate", se mai menţionează în dreptul la replică."Un argument concludent care arată încă o dată că autorii adreselor acţionează cu vădita rea credinţă: deşi este cunoscut ca Municipiul Constanţa se află în carantină pe o perioada de 14 zile - existând în acest sens norme restrictive privitoare la manifestaţii şi adunări - liderii acestei formaţiuni sindicale au anunţat intenţia de pichetare a platformei portuare după un anumit program, în grupuri de 30 de persoane. Ne punem întrebarea firească şi legitimă: cine pune în pericol viaţă şi securitatea salariaţilor?", spun reprezentanţii GSP.În ceea ce priveşte raportul juridic existent între companie şi OMV Petrom S.A, aceştia dau asigurări că se derulează în cele mai bune condiţii."În final precizăm faptul că demersurile judiciare îşi vor urma cursul procedural firesc cu menţiunea că în niciunul dintre litigii nu există mandate acordate de către salariaţi pentru iniţierea acţiunilor, fapt care pune din nou la îndoială legitimitatea şi credibilitatea "reprezentanţilor" sindicali, tocmai în faţa angajaţilor pe care fals pretind că îi reprezintă", punctează GSP.Anterior, Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente Petrol-Energie (FSLI Petrol-Energie) a acuzat compania Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore), contractorul OMV Petrom, că încalcă drepturile membrilor săi de sindicat şi a anunţat proteste de stradă pentru perioada următoare."Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente Petrol-Energie (FSLI Petrol-Energie) continuă susţinerea faţă de membrii săi ale căror drepturi sunt încălcate constant şi flagrant în ultimul an de către contractorul OMV Petrom, Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore), şi va organiza proteste de stradă, în perioada imediat următoare, în cazul în care situaţia drepturilor salariaţilor nu va fi urgent remediată. Aceste pichetări sunt un nou pas pe care FSLI Petrol-Energie îl face ca urmare a indiferenţei GSP Offshore şi chiar a OMV Petrom, în calitatea sa de cedent, arătată faţă de disfuncţionalităţile raportate în mod repetat, precum achitarea cu întârziere a veniturilor datorate, amânarea plăţii tichetelor de masă pe o perioadă de aproape 6 luni, neplata orelor suplimentare şi a altor sume de bani datorate şi a primelor de performanţă", se precizează într-un comunicat al FSLI remis marţi AGERPRES.