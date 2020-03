Guvernul britanic lucrează cu cel mai grav scenariu: Coronavirusul ar putea provoca 100.000 de decese în Regatul Unit

Guvernul britanic lucrează cu estimarea potrivit căreia noul coronavirus ar putea provoca moartea a circa 100.000 de persoane în Regatul Unit, a informat duminică publicaţia The Sunday Times, citând surse oficiale care se ocupă de planificarea măsurilor împotriva epidemiei, relatează EFE, conform agerpres.ro.

Este o cifră mai mică decât cea avansată iniţial, de 500.000 de morţi, care corespundea celui mai grav scenariu conceput de autorităţile britanice, în care 80% din populaţie ar fi contractat virusul, dar mai mare decât media de 17.000 de decese înregistrate anual din cauza gripei sezoniere, în ultimii cinci ani.



"Estimarea centrală a numărului de morţi este în jurul cifrei de 100.000. Toţi s-au concentrat pe cel mai grav scenariu, dar această estimare este ceea ce aşteaptă experţii să se întâmple cu adevărat", a declarat cotidianului britanic un funcţionar al executivului.



Un membru al cabinetului condus de premierul Boris Johnson a confirmat pentru The Times că specialiştii consideră "practic corectă" această estimare.



Preşedintele Colegiului Regal al Medicilor, Martin Marshall, a avertizat la rândul său că, în opinia sa, această proiecţie reflectă unul dintre cele mai grave scenarii posibile. "Este foarte greu de stabilit. Ştim că aproximativ 17.000 de oameni mor în fiecare an de gripă, aşa că ne dăm seama că acest tip de virus poate fi chiar mai grav. 100.000 este probabil unul dintre cele mai rele scenarii, sau aşa sper", a declarat Marshall într-un interviu acordat postului Sky News.



Ministerul Locuinţelor a trimis autorităţilor locale un ghid de acţiune în care detaliază numărul de morţi pentru care ar trebui să se pregătească. Deşi suma tuturor acestor estimări nu a fost divulgată, un al doilea funcţionar a dat asigurări cotidianului britanic că totalul "se învârte în jurul unui număr de 100.000" de morţi.



Guvernul a anunţat duminica aceasta că redactează un proiect de lege de urgenţă pentru a face faţă epidemiei. Proiectul stipulează să li se permită cetăţenilor să renunţe temporar la locurile lor de muncă pentru a se dedica voluntariatului în sistemul sanitar, între alte măsuri.



Circa 3 de britanici participă la diverse forme de voluntariat în domeniul medical sau al asistenţei sociale, iar executivul de la Londra speră "să maximizeze" timpul pe care aceşti voluntari îl pot dedica frânării efectelor epidemiei.