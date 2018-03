Guvernul lovește PUTERNIC în tânăra generație: Pensii cu până la 20% mai mici, avertismentul specialiștilor

Reducerea contributiilor la pensie va afecta actuala generatie si investitiile in economie, in pofida faptului ca in 2018 nu s-a schimbat arhitectura sistemului, inca, potrivit legislatiamuncii.manager.ro.

De aceasta parere este Andreea Pipernea, vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR): "(...) Impactul pozitiv al Pilonului II la nivel economic si social este insa proportional cu valoarea activelor pe care le gestioneaza. Implicit, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie. Astfel de schimbari este de preferat sa fie reversate in urmatorii ani, stabilitatea si predictibilitatea legislativa fiind cruciale pentru dezvoltarea sustenabila viitoare a Pilonului II in Romania."



Pilonul II de pensii are rezultate favorabile, iar fondurile de pensii private din Romania au inregistrat o performanta demna de apreciat de catre Europa.



Comisia Europeana critica reducerea contributiei catre Pilonul II, sustinand ca a fost "motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private" si ca "este de natura sa afecteze sistemul de pensii in general si piata de capital a Romaniei".

Ultima ORĂ - Fostul viceprimar, Anna Horvath, condamnată la închisoare cu executare. Câți ani a primit fosta adjunctă a lui Emil Boc



Reducerea contributiilor la pensie si scaderea sumei de bani care se duce spre Pilonul II



"Guvernul Romaniei a revenit partial asupra reformei din 2008 prin care a introdus un sistem de pensii multi-pilon. Aceasta reforma prevede faptul ca o parte din contributia de asigurari sociale de stat este virata unor fonduri de pensii administrate privat, bazate pe conturi individuale, de tip contributii-definite (Pilonul II de pensii). Potrivit legislatiei, cota de contributie virata Pilonului II trebuia sa creasca treptat la 6% din salariul brut. Cu toate acestea, in 2016, nivelul contributiei a fost majorat de Guvern la doar 5,1% (in loc de 5,5%), iar in 2017 acest nivel a fost mentinut. In noiembrie 2017, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care taie aceasta contributie la 3,75% din salariile brute incepand cu anul 2018. Aceasta modificare va reduce deficitul bugetar pe termen scurt, insa acest avantaj fiscal se va disipa pe termen lung, pe masura ce contributiile nevirate Pilonului II inseamna o crestere a obligatiilor statului de a plati pensii publice in viitor. De asemenea, aceasta modificare va duce la reducerea gradului de diversificare a venitului romanilor la varsta pensionarii. In acelasi timp, masura ar putea avea implicatii negative asupra pietelor financiare", se spune in Raportul Comisiei, conform Agerpres.

Accident pe DN 1: Tamponări în lanţ, o ambulanţă SMURD implicată - traficul este BLOCAT

Actualul Guvern a redus contributia catre Pilonul II de pensii private obligatorii la 3,75%, fata de 5,1%, cat era anul trecut. Motivul? In acest fel vor ajunge mai multi bani la bugetul de stat.



"Potrivit datelor OECD, fondurile de pensii private din Romania s-au situat printre cele mai performante fonduri de pensii din noile state membre UE in anul 2016, impreuna cu fondurile similare din Polonia si Croatia. Randamentul net real al Pilonului II din Romania a fost de circa 5% in 2016, mai ridicat decat media randamentelor din sistemele similare ale statelor membre din Europa Centrala si de Est, care a fost de 3,4%. Aceasta modificare adusa Pilonului II este de natura sa afecteze sustenabilitatea sistemului de pensii in general, dar si piata de capital a Romaniei, (...)."



In acest fel, romanii din generatia tanara ar putea avea pensii cu pana la 20% mai mici, iar potentialul de finantare a afacerilor romanesti va fi mai scazut.