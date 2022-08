Guvernul majorează salariile bugetarilor: toți angajații la stat care nu au ajuns la nivelul grilei pe 2022 vor primi o pătrime din suma restantă (document)

Ministerul Muncii a publicat, miercuri, în transparență decizională, un proiect de Ordonanță de Urgență privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Toți bugetarii care nu au ajuns încă la salariile prevăzută in grila din 2022 a Legii Salarizării vor primi începând cu luna august o pătrime dintre suma prevăzută in aceasta grila și salariile in plata.

Astfel, salariile majorate vor intra în plată de la 1 septembrie.

Proiectul urmează să fie adoptat de Guvern pentru a intra în vigoare.

