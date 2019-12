Guvernul Orban, amenințat de Marcel Ciolacu cu moțiunea de cenzură: 'Nu este corect să schimbi regulile în timpul jocului'

PSD va depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă vor fi schimbate legile electorale, dar nu va face acest demers după asumarea răspunderii Executivului pe modificarea legilor justiţiei, OUG 51 privind transportul şcolar şi legea plafoanelor bugetare, a declarat marţi, la RFI, preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă asumarea răspunderii Guvernului pe modificarea legilor justiţiei, OUG 51 privind transportul şcolar şi legea plafoanelor bugetare este suficientă pentru ca PSD să depună o moţiune de cenzură, Marcel Ciolacu a răspuns: "Nu, nu, nu are nici un... în fiecare an, când vine vacanţa parlamentară din luna ianuarie, se depune aşa ceva. Mai mult, legea cu plafoanele este o lege premergătoare bugetului de stat. Am dori să vedem nişte legi de asumare concrete şi care să nu fie în traseul parlamentar".

El a explicat apoi în ce condiţii va depune PSD o moţiune de cenzură: "Prima decizie a noastră este că, dacă vor fi schimbate legile electorale, categoric, PSD şi nu numai PSD vom depune o moţiune de cenzură, pentru că nu este corect să schimbi regulile în timpul jocului", a afirmat Ciolacu.



Potrivit liderului social-democrat, Cabinetul Orban trebuie "să-şi asume guvernarea", să vină cu măsuri şi cu explicaţii concrete.



"Fără să fiu interpretat nici ironic, nici prea critic, până acum guvernarea Orban nu există. Singura decizie a guvernării a fost să ne împrumutăm cu zece miliarde şi la costuri destul de substanţiale. (...) Este un impact foarte mare ca într-o singură lună să te împrumuţi 10 miliarde. Semnalele, mai ales economice, prin Ministerul de Finanţe, sunt foarte-foarte slabe şi incoerente. Dânşii trebuie să-şi asume guvernarea. (...) În acest moment există un guvern, chiar şi minoritar, care trebuie să guverneze. Cred că cu "vechea moştenire" este depăşit momentul. După o lună de zile este cazul să vii cu măsuri concrete şi explicaţii concrete", a spus Marcel Ciolacu.