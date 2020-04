Hackathon-ul pan-european de inovare anti COVID-19, organizat de Comisia Europeană, se va desfășura în perioada 24-26 aprilie

Transilvania IT Cluster informează, printr-un comunicat transmis marţi, că toţi cei care au idei inovatoare pentru depăşirea provocărilor lansate de noul coronavirus sunt aşteptaţi să se înscrie pentru a participa la hackathonul onprofit pan-european EUvsVirus, ce va fi organizat în perioada 24-26 aprilie de Comisia Europeană.

"Evenimentul care va avea loc între 24 şi 26 aprilie se va desfăşura online şi îşi propune să adune 60.000 de oameni în 300 de echipe virtuale menite să găsească, în cel mai scurt timp posibil, soluţii inovatoare pentru a depăşi provocările legate de coronavirus. Prin urmare, se lansează un apel către toţi cei care îşi doresc şi se pot implica să o facă accesând site-ul https://euvsvirus.org/ unde vor găsi toate informaţiile necesare. Se pot implica şi participa corporaţiile, universităţile, administraţiile publice, ONG-urile, IMM-urile, startup-urile şi acceleratoarele. Practic, sunt căutaţi dezvoltatorii, designerii, creativi şi rezolvatorii de probleme cu expertiză în asistenţă medicală, afaceri, sociologie, educaţie etc. De asemenea, sunt căutaţi experţi în domeniile digitalizării, afacerilor, sănătăţii, educaţiei etc., care pot susţine echipele cu expertiza lor. Este nevoie şi de ninja (organizatori) care se vor implica în organizarea şi coordonarea echipelor în timpul hackathon-ului", se arată într-un comunicat trimis, marţi, de Transilvania IT Cluster, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit comunicatului, în urma acestui hackathon se aşteaptă reducerea timpului de implementare a soluţiilor inovatoare dezvoltate de start-up-uri şi factorii de decizie, deoarece inovatorii vor putea folosi munca deja făcută de alţi inovatori din Europa, în loc să înceapă de la zero sau să refacă munca deja făcută de către alţii.

De asemenea, se vor identifica şi furniza informaţii spitalelor şi administraţiilor publice cu privire la soluţii inovatoare din alte state membre ale UE.

"Cele mai bune soluţii vor fi invitate să se alăture platformei comunitare a Consiliului European pentru inovare (EIC), care va facilita conexiunile cu utilizatorii finali (de exemplu, spitale) şi va oferi, de asemenea, acces la investitori, fundaţii şi alte oportunităţi de finanţare din partea EIC şi alte mecanisme de sprijin financiar ale UE, de la nivel naţional, regional şi local. Totodată, pentru echipele participante din România organizaţiile implicate din ţara noastră vor organiza seminarii, susţinere şi mentorat în lunile ulterioare acestui eveniment", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, pe lângă Transilvania IT Cluster, s-au mai alăturat acestei iniţiative şi Cluj Startups, Freshblood, Iceberg / Innovation&Technology Cluster, Digital Innovation Zone, TechHub Bucharest, Techcelerator, Spherik, Asociaţia One Source, Activize şi Codecamp.

EUvsVirus este un hackathon pan-european organizat de Comisia Europeană sub patronajul Comisarului european pentru inovaţie, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, Mariya Gabriel.