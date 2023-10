VIDEO - Haos în Paris: manifestanții pro-palestinieni au sfidat interdicția lui Macron, provocând lupte violente cu jandarmii

Interdicția fusese anunțată mai devreme în cursul zilei, potrivit unui mesaj trimis de ministrul francez de interne Gerald Darmanin către poliția din țară, invocând preocupări legate de ordinea publică.

"Demonstrațiile pro-palestiniene trebuie interzise, deoarece sunt susceptibile să genereze perturbări ale ordinii publice", a declarat ministrul. El a adăugat că orice organizare a unor astfel de proteste va duce la arestări.

De asemenea, Darmanin a cerut poliției să protejeze toate locurile vizitate de evreii francezi, cum ar fi sinagogile și școlile, și a declarat că orice străin care comite acte de antisemitism pe teritoriul francez va fi "expulzat imediat".

Criza din Gaza crește sub bombardamente intense, în timp ce Israelul ripostează la atrocitățile comise de Hamas. Interdicția survine în urma unui atac mortal și masiv al grupării militante Hamas asupra Israelului în weekend, care a ucis peste 1.200 de persoane.

Guvernul israelian a ripostat cu o forță copleșitoare în enclava de coastă din Gaza, pe care Hamas o controlează. Atacurile aeriene au ucis peste 1.500 de persoane în zona dens locuită, iar oficialii israelieni au oprit aprovizionarea cu apă și combustibil a întregii populații.

Pe măsură ce conflictul atinge cote fără precedent, în întreaga lume au avut loc proteste de susținere atât a israelienilor, cât și a palestinienilor - unele soldate cu ciocniri violente.

Președintele francez Emmanuel Macron, în discursul său adresat națiunii joi, a făcut apel la poporul francez să rămână unit, spunând că "acest scut al unității este cel care ne va proteja de îndepărtare și de orice ură".

Manifestanții din istorica Place de la Republique au fluierat, au aplaudat și au scandat joi sloganuri în limba franceză, printre care "Noi toți suntem palestinieni" și "Palestina va trăi, Palestina va învinge".

