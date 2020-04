Hilary Mantel şi Bernardine Evaristo, pe lista scurtă a competiţiei literare Women's Prize For Fiction

Noul roman semnat de scriitoarea Hilary Mantel va concura în cadrul ediţiei din acest an a competiţiei literare Women's Prize For Fiction cu Bernardine Evaristo, cea care a câştigat prestigiosul Booker Prize din 2019 împreună cu Margaret Atwood, informează marţi Press Association potrivit Agerpres.

Scriitoarea britanică Hilary Mantel a încheiat recent trilogia dedicată lui Thomas Cromwell cu romanul "The Mirror And The Light", publicat luna trecută.Autoarea anglo-nigeriană Bernardine Evaristo, autoarea romanului "Girl, Woman, Other", a fost recompensată cu Booker Prize 2019, alături de Margaret Atwood, după ce membrii juriului au revoluţionat modul de acordare a acestui premiu şi au decis ca suma de 50.000 de lire sterline să fie împărţită în două, decizie salutată de scriitoarea canadiană, declarată câştigătoare pentru romanul ''The Testaments''.Preşedintele juriului Women's Prize For Fiction, baroana Martha Lane Fox, a declarat că cele şase cărţi aflate pe lista scurtă a competiţiei literare oferă şansa "conectării cu lumea exterioară" în timpul perioadei de izolare."Cred că a avea o posibilitatea de conectare cu lumea exterioară este fundamentală pentru a răzbi în timp ce ne aflăm blocaţi în interior", a spus Lane Fox."A vă aşeza, a închide uşa şi a acorda timp propriei persoane şi lecturii cred că vă face mai capabili în faţa provocărilor atunci când veţi deschide din nou acea uşă", a adăugat ea.Aflată în acest an la cea de-a 25-a ediţie, competiţia literară, ce oferă un premiu de 30.000 de lire, celebrează femeile care scriu în engleză din toată lumea.O altă carte aflată pe lista scurtă este "Dominicana", semnată de romanciera americană Angie Cruz, un "portret viu al experienţei imigranţilor şi al poveştii atemporale a atingerii vârstei maturităţii de către o tânără care îşi găseşte vocea în lume"."A Thousand Ships", un roman în care scriitoarea britanică Natalie Haynes reia povestea Războiului troian dintr-o perspectivă exclusiv feminină, se află, de asemenea, în competiţia din acest an.Lista scurtă este completată de "Hamnet", o poveste despre legătura dintre gemeni şi despre o căsnicie împinsă la limită de durere, scrisă de romanciera britanico-irlandeză Maggie O'Farrell, şi de "Weather", un roman "ameţitor" despre speranţă şi disperare, frică şi alinare, semnat de autoarea americană Jenny Offill."Trăim cu toţii vremuri provocatoare, triste şi complexe, astfel încât, acum mai mult ca niciodată, poveştile incredibile oferă speranţă, un moment de evadare şi un punct de conectare", a declarat Lane-Fox.Anunţarea numelui câştigătoarei premiului Women's Prize for Fiction din 2020 a fost reprogramat şi va avea loc la data de 9 septembrie.