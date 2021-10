Hotelul Marmorosch, iluminat în roz pentru a marca Ziua mondială a luptei împotriva cancerului la sân

Palatul fostei Bănci Marmorosch - actualul Hotel Marmorosch a fost îmbrăcat în culoarea speranţei, vineri seară, la a 21-a ediţie a evenimentului "Iluminare în roz" - simbol al luptei împotriva cancerului de sân - organizat anual de Fundaţia Renaşterea, care s-a desfăşurat sub sloganul "20 de ani dedicaţi sănătăţii femeii".

Ambasadorul Fundaţiei Renaşterea, Andreea Esca, a amintit că an de an, la 1 octombrie, peste 70 de ţări de pe întreg globul sărbătoresc Ziua mondială de luptă împotriva cancerului de sân, adăugând că în contextul pandemic pe care îl traversăm evenimentul organizat de Fundaţia Renaşterea, dedicat promovării prevenţiei şi depistării precoce a cancerului, pledează pentru accesul pacienţilor oncologici la tratament şi al tuturor femeilor la diagnostic, potrivit agerpres.ro.

"Pare incredibil că au trecut deja 20 de ani de când a luat naştere programul de prevenţie şi depistare precoce a cancerului de sân, al Fundaţiei Renaşterea. În fiecare an, pe 1 octombrie ne revedem pentru a transmite acest mesaj, că prevenţia salvează vieţi!", a spus Andreea Esca.

Ea a atras atenţia că, "deşi am făcut paşi importanţi faţă de România anilor 2000, din păcate, statisticile ne plasează pe locuri fruntaşe în ceea ce priveşte mortalitatea din cancerul de sân, de col uterin, colorectal şi pulmonar", precizând că principala cauză este faptul că femeile nu merg la un control regulat, nu pun sănătatea lor pe primul plan.

"Anul acesta, alături de Hotelul Marmorosch, care a renăscut de curând, păstrând frumuseţea arhitecturală şi elementele superbului Palat al Băncii Marmorosch, se vor lumina în roz, în semn de susţinere a cauzei noastre, clădirile Globalworth Tower, Globalworth Square, Ana Tower şi, pentru a şasea oară, Palatul Cotroceni", a mai spus ambasadorul Fundaţiei Renaşterea.

Prezentă la eveniment, dr. Diana Loreta Păun, consilier prezidenţial, a declarat că îi face plăcere să se afle la o nouă ediţie de iluminare în roz, care semnifică 20 de ani de la înfiinţarea Fundaţiei Renaşterea.

"Felicit Fundaţia Renaşterea şi cu acest prilej, pentru cei 20 de ani de eforturi în slujba sănătăţii femeii. Din nefericire, statisticile sunt îngrijorătoare, incidenţa cancerului de sân a depăşit-o pe cea cancerului pulmonar, cancerul de sân devenind cea mai frecventă formă de diagnosticare a cancerului. În spatele acestor statistici stau vieţi, stau oameni, dar şi dreptul lor la sănătate, la îngrijire medicală", a adăugat consilierul prezidenţial.

Andreea Esca a amintit că seria evenimentelor organizate de Fundaţia Renaşterea dedicate luptei împotriva cancerului a debutat duminica trecută, prin cursa caritabilă Race for the Cure, care se derulează timp de 14 zile, în perioada 26 septembrie - 10 octombrie. Până în prezent, peste 1.300 de persoane din întreaga ţară şi din străinătate s-au înregistrat la Race for the Cure Romania 2021. Ea a menţionat că, pe 26 septembrie, jucătorii echipei Farul Constanţa au ales culoarea roz, în semn de solidaritate cu Fundaţia Renaşterea, în lupta împotriva cancerului, arătând, prin gestul lor, că le pasă de sănătatea femeilor din România, dar şi că echipa Fundaţiei Superbet - campioană la fundraising la cursa digitală din 2020 şi înscrisă şi în acest an la Race for the Cure - are cel mai mare număr de înscrieri - 542 membri până în prezent.

Campioana olimpică Ana Maria Brânză-Popescu, căpitanul echipei Fundaţiei Superbet, şi Cătălin Moroşanu au fost prezenţi în calitate de ambasadori la eveniment.

"Doamnelor, este rândul dumneavoastră să vă puneţi pe primul loc, înaintea celor din familie. Vă rog să faceţi acest lucru, pentru că aşa este normal, aşa este bine. Le doresc acestor femei, ajutate de Fundaţia Renaşterea, să meargă mai departe. Alegeţi campioanele din voi!", a spus Ana Maria Brânză-Popescu, încurajându-le, astfel, pe femei să aibă grijă de sănătatea lor.

Preşedintele Fundaţiei Renaşterea, Mihaela Geoană, a amintit că, în cei 20 ani de activitate, Fundaţia a obţinut rezultate remarcabile în ceea ce priveşte informarea femeilor din România despre importanţa depistării precoce a cancerului. Totodată, ea a adresat mulţumiri reprezentanţilor presei şi sponsorilor pentru că "ne sunt alături de 20 de ani, în misiunea noastră de a atrage atenţia asupra importanţei prevenţiei".

"S-au făcut multe progrese în ultimii 20 de ani, dar mai avem încă multe de făcut pentru a ajunge la nivelul ţărilor europene în ceea ce priveşte prevenţia prin vaccinare, depistare precoce prin screening naţional, acces la tratamente moderne. În perioada pandemiei, ne-am confruntat cu limitarea accesului pacienţilor oncologici la spitale, dar şi cu teama lor de infectare, care au condus la întârzieri în diagnosticare şi includerea în tratament. Este momentul să prioritizăm crearea de circuite separate în spitale şi dezvoltarea unor sisteme de prioritizare a accesului la investigaţii medicale care să permită diagnosticarea rapidă şi includerea în tratament pentru că întârzieri de şase luni pentru pacienţii oncologici pot reprezenta diferenţa dintre viaţă şi moarte. Prin lumina roz amintim femeilor că un control le poate salva viaţa şi le mulţumim medicilor din România. Totodată, în această zi le sărbătorim pe învingătoarele în lupta cu cancerul de sân", a mai spus Mihaela Geoană.

Ea a adăugat că prin cele două Unităţi Medicale Mobile au fost oferite în regim de gratuitate investigaţii pentru 22.870 de femei ce locuiesc în zone rurale, unde rata mortalităţii este crescută din cauza depistării tardive a afecţiunilor.

"Ne bucurăm că prin acest proiect, cu susţinerea partenerilor noştri, reuşim să oferim femeilor defavorizate analize medicale ce le pot salva viaţa", a afirmat preşedintele Fundaţiei Renaşterea.

Andreea Esca a precizat că, datorită colaborării cu Fundaţia Globalworth, deja a început o caravană a Unităţii Medicale Mobile, care va oferi consultaţii şi teste Babeş-Papanicolau gratuite femeilor din trei localităţi/zone.

"Deja avem programate trei luni de operare a Unităţii Mobile, primul loc în care ne-am oprit fiind localitatea Chitila din judeţul Ilfov, urmând localităţile Agigea din judeţul Constanţa şi Mihăieşti, judeţul Vâlcea. Astfel, începând cu 15 septembrie şi până în 10 decembrie, 1.200 de femei din localităţile amintite pot face teste Papanicolau gratuite în cadrul Unităţii Medicale Mobile Renaşterea, cu susţinerea Fundaţiei Globalworth", a spus ambasadorul Fundaţiei Renaşterea.

Lumina roz a fost declanşată de membrele board-ului Fundaţiei Renaşterea - Mihaela Geoană (preşedinte), Cristiana Copos (vicepreşedinte), Andreea Esca (ambasador), Camelia Şucu (vicepreşedinte), Veronica Savanciuc (vicepreşedinte), Andreea Mihai (membru), Amalia Năstase (membru) şi Adriana Cazacu (membru).

Evenimentul a continuat cu o licitaţie fără strigare, unde au fost prezentate bijuterii, lămpi, un tablou, obiecte de artă create de artistul plastic Ioan Nemţoi, o icoană semnată de Ştefan Popa Popa's, un costum oficial al lotului naţional de gimnastică feminină cu autograful Nadiei Comăneci, un tricou al echipei naţionale de fotbal cu autograful lui Gheorghe Hagi, o coliţă de timbre din seria "Sportivi de aur ai României" cu autograful lui Ivan Patzaichin.

Totodată, în cadrul evenimentului, a fost lansată o carte ilustrată pentru copii, astfel încât aceştia să înţeleagă mai bine ce se întâmplă cu părinţii lor bolnavi. Statisticile europene arată că vârsta de incidenţă a afecţiunilor oncologice a scăzut îngrijorător. Aşadar, din ce în ce mai frecvent, întâlnim cazuri de părinţi tineri care se află în poziţia de a le explica copiilor lor că au fost diagnosticaţi cu cancer. Construită pentru a fi suport de discuţie cu cei mici în cadrul familiar, cartea "O poveste despre dragoste şi speranţă" - prezentată de Mirela Retegan - vizează probleme precum schimbările fizice sau comportamentale ce se pot produce pe parcursul tratamentului oncologic, dar şi modalităţi de a depăşi aceste momente. Cartea va fi disponibilă gratuit, în format electronic, pe platforma fundatiarenasterea.ro şi pe onco-plan.ro.

La eveniment au mai participat invitaţi din lumea culturală, medicală, reprezentanţi ai societăţii civile, oameni de afaceri, jurnalişti din presa scrisă, audio şi televiziune.