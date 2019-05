HRW denunţă supravegherea zilnică a musulmanilor din Xinjiang cu ajutorul unei aplicaţii de telefonie mobilă

Autorităţile chineze utilizează o aplicaţie de telefonie mobilă pentru a-i supraveghea pe musulmanii din provincia Xinjiang, denunţând că acestea califică drept suspecte comportamente zilnice 'absolut legale', susţine un raport al organizaţiei neguvernamentale Human Rights Watch, citat marţi de AFP potrivit Agerpres.

Beijingul şi-a atras critici virulente pe plan internaţional din cauza politicii sale faţă de Xinjiang (nord-vest), unde uigurii, etnie musulmană din neamul turcilor, sunt majoritari. Este o politică aplicată în numele luptei împotriva terorismului islamic şi separatismului în această regiune cu peste 20 de milioane de locuitori, afectată în ultimii ani de atentate şi violenţe etnice.Autorităţile chineze sunt acuzate de internarea a până la 1 milion de uiguri în lagăre de reeducare politică. Regimul comunist dezminte această cifră şi vorbeşte de 'centre de formare profesională' destinate combaterii radicalizării islamiste.Human Rights Watch a informat şi în trecut despre utilizarea de către autorităţile chineze la Xinjiang a unui sistem de supraveghere denumit Joint Operations Platform (IJOP) pentru a colecta informaţii provenind din diverse surse, de la camere de recunoaştere facială şi scanere Wi-Fi la baraje ale poliţiei, colectarea de date bancare şi percheziţii la domiciliu.Dar în noul său raport, intitulat 'Algoritmii de represiune în China', HRW studiază utilizarea unei aplicaţii conectate la IJOP pentru a supraveghea comportamente specifice.Potrivit raportului, autorităţile din Xinjiang supraveghează îndeaproape 36 de categorii de comportamente, de exemplu faptul de a nu simpatiza vecinii, evitarea utilizării uşii principale sau a smartphone-ului, donaţiile făcute cu 'entuziasm' moscheilor sau utilizarea unei cantităţi 'ieşite din comun' de electricitate.Aplicaţia recomandă de asemenea supravegherea oricui având legătură cu o persoană care are un nou număr de telefon sau care a părăsit ţara mai mult de 30 de zile.'Cercetările noastre arată, pentru prima oară, că poliţia din Xinjiang utilizează informaţii colectate în mod ilegal despre comportamente perfect legale şi le utilizează' împotriva unor persoane, a declarat Maya Wang, specialistă în China pentru HRW.Organizaţia a obţinut o copie a aplicaţiei şi a cerut societăţii berlineze de securitate cibernetică Cure53 să o studieze. În afară de colectarea datelor personale, aplicaţia încurajează autorităţile să informeze despre persoane, vehicule sau evenimente pe care le consideră drept suspecte şi să trimită 'misiuni de anchetă' ale poliţiei pentru urmărire.Poliţiei i se cere de asemenea să verifice folosirea unuia dintre cele 51 de instrumente internet considerate suspecte, printre care platforme străine precum WhatsApp, LINE sau Telegram.Mai multe persoane au indicat că ele însele sau membri ai familiilor lor au fost reţinute pentru că au instalat pe telefonul lor mobil WhatsApp sau Virtual Private Network (VPN), potrivit raportului HRW.Raportul apreciază că sistemul IJOP pare să urmărească datele fiecărui locuitor din Xinjiang prin conexiuni de localizare a telefoanelor şi vehiculelor, monitorizând totodată utilizarea energiei electrice şi a gazelor.Conform HRW, aplicaţia a fost dezvoltată de Hebei Far East Communication System Engineering Company (HBFEC), fiind controlată de grupul public China Electronics Technology Group Corporation (CETC).Washingtonul a instituit controale anul trecut asupra exporturilor companiilor chineze, între care şi HBFEC şi alte entităţi controlate de CETC, invocând riscuri pentru securitatea naţională.Potrivit lui Greg Walton, expert independent în securitate cibernetică şi care i-a consiliat pe autorii raportului, sistemul reprezintă un 'instrument brutal care poate contribui direct la numărul mare de oameni din lagărele de internare'.În plus, datele colectate, dacă sunt stocate, ar putea servi pentru noi algoritmi: 'datele colectate astăzi prin aplicaţie ar putea fi analizate peste câţiva ani cu o logistică mult mai sofisticată', apreciază el.