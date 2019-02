Și UDMR vrea să știe ce fac serviciile de informații cu bugetele alocate - Controlul Parlamentului lasă de dorit. Nu există transparență

Kelemen Hunor, presedintele UDMR, sustine ca nu exista transparenta privind cheltuielile serviciilor de informatii, mentionand ca activitatea de control a Parlamentului asupra acestora lasa de dorit.

"Am văzut şi eu creşterea, dar aici nu am nici argumente pro, nici contra pentru un astfel de buget. Problema noastră este că noi nu vedem cum sunt cheltuiţi aceşti bani, nu există transparenţă în aceste zone extrem de importante pentru siguranţa naţională şi controlul Parlamentului asupra serviciilor lasă de dorit. Aceasta este observaţia mea. Restul cu vitamina D... nu comentez. După ce discutăm, după ce vom ajunge la o concluzie, vă vom anunţa. Astăzi nu pot să răspund eu. (...) Oricum vom avea amendamente la proiectul de buget, aşa cum am avut de fiecare dată. Sunt priorităţi în judeţe, de la Braşov până în Satu Mare. Noi vom propune aceste amendamente şi, în funcţie de rezultate, vom lua o decizie. Astăzi totul este deschis. Se poate că da, se poate că nu, depinde", a spus Kelemen Hunor, la Parlament, potrivit Mediafax.

Președintele UDMR spune că ar fi trebuit ca bugetul pentru anul in curs sa fi fost finalizat inca din 2018.

"Ar fi trebuit să avem buget în 2018 pentru 2019. Dacă vom avea bugetul publicat în Monitorul Oficial în martie, până când autorităţile locale încep investiţiile, prima dată licitaţii, contestaţii, vom intra în septembrie - octombrie şi este nu spun un an compromis, dar foarte mult timp pierdut. De aceea, trebuie bugetul din timp aprobat în Parlament ca să aibă toată lumea timp să se pregătească, inclusiv pentru investiţii. Nu este vorba de funcţionare, de salarii, salariile se dau, funcţionarea administraţiei publice nu este afectată, dar investiţiile da şi investiţiile contează. Dacă vrei creştere economică, locuri de muncă, dezvoltare, investiţiile publice nu trebuie nici frânate, nici oprite", a punctat Kelemen Hunor.



Referitor la colaborarea cu PSD, Kelemen Hunor a spus: "Până când bugetul nu se termină, acest subiect, din punctul nostru de vedere, nu se deschide, fiindcă anul trecut trebuia să votăm bugetul. Vom vedea, astăzi nu pot să vă spun mai multe. Am avut o şedinţă de grup. Nimeni nu a cerut discutarea colaborării noastre parlamentare şi, după votarea bugetului, se poate discuta şi acest subiect. (...) În politică este bine să laşi totul deschis până în ultima clipă", a afirmat Kelemen Hunor.