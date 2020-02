Ianis Hagi a declarat, fericit pentru debutul la Glasgow Rangers

Mijlocaşul Ianis Hagi a declarat, sâmbătă seară, că este foarte fericit pentru debutul la Glasgow Rangers, dar dezamăgit pentru faptul că echipa sa nu a reuşit să obţină victoria, potrivit news.ro.

"Sunt foarte fericit că am debutat, dar sunt dezamăgit că nu am reuşit să luăm cele trei puncte. Acum trebuie să ne gândim la următorul meci. Eu trebuie să mă adaptez cât mai repede posibil, pentru mine contează fiecare minut. Sunt pregătit, totul s-a petrecut rapid, dar sunt ok acum", a declarat Ianis Hagi.

Fotbalistul Ianis Hagi, împrumutat de Glasgow Rangers de la Genk, a debutat la echipa scoţiană, sâmbătă, la partida de pe teren propriu cu Aberdeen, scor 0-0.

La meciul contând pentru etapa a XXIV-a a campionatului Scoţiei, Hagi a intrat pe teren în minutul 76.

Glasgow Rangers ocupă locul doi în clasament, cu 57 de puncte, iar Aberdeen este pe patru, cu 38 de puncte şi un joc mai mult. Lider este Celtic Glasgow, care are 61 de puncte.