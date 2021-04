Ierarhii din Biserica Ținuturilor Cehe și Slovaciei reamintesc în pastorală importanţa credinţei: Sursă inepuizabilă de speranță

„Credința este o inepuizabilă de putere și speranță în vreme de boală și periclitare a vieții”, au evidenţiat ierarhii din Biserica Ținuturilor Cehe și Slovaciei în pastorala de Paşti, conform basilica.ro

Scrisoarea pascală face referire la contextul pandemic actual, care, spun ierarhii, „ne-a ajutat pe mulți dintre noi să reflectăm asupra rutinei vieții noastre zilnice și să înțelegem câte momente rare și excepționale le-am considerat până acum lumești și evidente”.

Greutăţile, bolile şi provocările din ultimul timp au ajutat să percepem importanţa credinţei pentru viaţa noastră duhovnicească.

„În ultimul an, a trebuit să reconsiderăm modul nostru actual de gândire și comportare, valorile și atitudinile noastre, prioritățile și obiectivele. Am realizat încă o dată importanța credinței în viața noastră. Ca niciodată, am putut simți, trăi și înțelege că credința este o sursă inepuizabilă de putere și speranță în vreme de boală și periclitare a vieții. Este un compas rar care ne ajută să găsim o cale de ieșire din situațiile cele mai disperate și neajutorate”.

Sinodalii au evidenţiat că moartea celor dragi, cauzată de coronavirus, ne-a reamintit cu durere cât de fragilă este viața umană.

„Dar, în același timp”, se menţionează în pastorală, „am primit o nouă dimensiune a cuvintelor Apostolului Pavel: Hristos a înviat din morţi, fiind începătură celor adormiţi (1 Corinteni 15:20). De aceea, dacă credem că Iisus a murit și a înviat din morți, tot așa credem că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El. (1 Tesaloniceni 4:14)”.

Biserica Ținuturilor Cehe și Slovaciei are ca Întâistătător pe Preafericitul Părinte Rastislav. Din Sfântul Sinod mai fac parte: Arhiepiscopul Mihail de Praga şi Ţinuturile Cehe, Arhiepiscopul Simeon de Olomouc-Brno, Arhiepiscopul Juraj de Michalovsko-Košický şi Episcopul Isaia de Šumperk.

Membrii Sfântului Sinod subliniază că ziua Sfintelor Paşti ne oferă ocazia de a gusta în mod tainic din viața veacului ce va să fie și să intrăm duhovnicește în Împărăția Luminii

„Ne oferă ocazia să uităm, măcar pentru un scurt timp, de necazurile din lume (Ioan 16:33) și să ne amintim că Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt (Romani 14:17)”.

Biserica Ortodoxă a Ținuturilor Cehiei și Slovaciei își are începuturile în secolul 9, pe vremea Sfinților Chiril și Metodiu.