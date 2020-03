Ilan Laufer: Vor fi afectate mai tare de coronavirus țările cu populație îmbătrânită

Președintele Platformei Social-Liberale (PSL) susține pe pagina sa de Facebook că există un paradox în actuala criză mondială generată de pandemia de coronavirus COVID-19. El prezintă un tabel și constată faptul că țările cu populație îmbătrânită vor avea cel mai mult de suferit:

”NOROCUL TARILOR CARE NU AU BATRANI.

Paradoxul Coronavirus. Tarile cu cel mai ridicat standard de viata si cea mai ridicata speranta de viata vor fi cele mai lovite de pandemia Coronavirus.

Va atasez un tabel cu topul tarilor din lume unde speranta de viata este cea mai ridicata. (SUA pe locul 35 si Romania pe locul 64 in lume). Este foarte probabil ca Italia, Spania , Franta, Marea Britanie, Germania sa fie cele mai afectate tari din EU si din lume, virusul avand o rata de mortalitate de aprox 20% la persoanele de peste 78 de ani.

Aveti grija si nu intrati in contact cu oameni in varsta in aceasta perioada. Protejati-va parintii si bunicii, ei sunt cei mai expusi pandemiei de Coronavirus!”, scrie Ilan Laufer.