Ilie Bolojan, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor: Revista 'Familia' nu se desfiinţează, se mută doar în cadrul Bibliotecii Judeţene

Revista de cultură "Familia" şi Revista culturală "Várad" nu se desfiinţează, ci doar se mută din punct de vedere administrativ în cadrul Bibliotecii Judeţene (BJ), a declarat marţi, în conferinţă de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, potrivit AGERPRES.

Ulterior, consilierii judeţeni au votat absorbţia prin fuziune a Revistei ''Familia'' în Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai.

"Scopul nostru este să asigurăm editarea revistelor. Dar este o chestiune secundară care este structura care editează revistele. Pentru că aceasta înseamnă, de fapt, un personal administrativ. Şi-atunci am considerat că nu este niciun fel de dezonoare sau scădere a nivelului de reprezentare dacă Biblioteca Judeţeană care are un personal specializat, contabilitate, achiziţii, administrativ, cu acelaşi personal, subliniez, fără să mai angajăm alţi oameni, face aceleaşi lucruri atât pentru Revista 'Familia', cât şi pentru Revista 'Varad'. Iar partea culturală, editorială, este independentă în structura Bibliotecii şi nimeni n-o să le dicteze ce să scrie. Dar cred că-i vor degreva de activitatea de tipărire, de chestiuni de genul acesta şi va fi tot în beneficiul lor că vor putea reflecta cum să aibă un conţinut cu o adresabilitate cât mai mare şi cât mai calitativ. Prin urmare, nu se desfiinţează Revista 'Familia' şi 'Revista Varad', aşa cum am văzut că au mai apărut informaţii ieri şi azi. Nu, ele fuzionează din punct de vedere administrativ, iar Biblioteca Judeţeană 'Gheorghe Şincai' va edita, cu onoare, aceste reviste", a explicat Bolojan.

El a precizat că prin mutarea Revistei 'Familia' se va elibera şi spaţiul în care funcţiona cu chirie către Primăria Oradea, sediul Bibliotecii oferind condiţii incomparabil mai bune decât cele actuale.

Numărul personalului de la cele două reviste s-a redus, în urma discuţiilor şi măsurilor agreate, la cinci angajaţi din zece în cazul Revistei 'Familia', şi la trei angajaţi în cazul Revistei 'Varad', rămânând numai cei care constituie partea scriitoricească. De partea administrativă se va ocupa personalul Bibliotecii Judeţene.

"Vă pot spune că dânşii au făcut restructurarea şi vor veni în cadrul Bibliotecii Judeţene ca şi compartiment distinct fiecare dintre ele, atât 'Familia', cât şi 'Varad'. În cadrul politicii lor editoriale nu ne vom amesteca, vor fi gestionate de noi doar din punct de vedere administrativ", a declarat, pentru AGERPRES, managerul Bibliotecii Judeţene, Ligia Mirişan.

Uniunea Scriitorilor din România a solicitat marţi, printr-un comunicat remis AGERPRES, Consiliului Judeţean Bihor scoaterea de pe ordinea de zi a şedinţei de marţi a propunerii de lichidare a personalităţii juridice a revistei "Familia" şi de transformare a ei într-un compartiment al BJ Bihor.

"Revista 'Familia' nu este o publicaţie de interes local, ci o revistă culturală naţională, editată sub egida Uniunii Scriitorilor din România, cu un rol-cheie atât în întreţinerea unei activităţi literare profesioniste în judeţul Bihor, în partea de nord-vest a României, cât şi în întregul metabolism al literaturii române. Ca bun de patrimoniu cultural imaterial, ea nu poate fi lichidată şi transformată într-un compartiment subaltern al unei instituţii care are o cu totul altă funcţie.Tocmai de aceea, ni se pare de neînţeles decizia anulării personalităţii juridice a publicaţiei 'Familia', mai ales în condiţiile în care membrii redacţiei acceptaseră - pe parcursul a două întâlniri cu conducerea CJ Bihor - măsurile necesare de reducere a personalului. Pierderea personalităţii juridice a revistei şi dizolvarea ei în cadrul unei biblioteci judeţene (care are o cu totul altă menire culturală) aduc, în opinia noastră, o gravă atingere nu numai publicaţiei în sine, ci şi vieţii literare bihorene, literaturii române în general", se afirmă în comunicatul Uniunii Scriitorilor din România.