În România se consumă anual 650 milioane de cutii de medicamente şi doar 100 milioane sunt produse local

Ioan Nani, director general Antibiotice Iaşi, al treilea cel mai mare producător de medicamente din România, spune că industria farma din România produce doar o mică parte din necesarul de medicamente, anunță MEDIAFAX.

„Industria pharma nu produce decât o mică parte din ne­cesarul de medicamente, din 650 milioane de cutii de medi­camente consumate într-un an în România, peste 100 milioane sunt produse local, trebuie să încurajăm pro­du­cători“, a spus Ioan Nani, director general Antibiotice Iaşi, în cadrul videoconferinţei ZF Cei mai mari jucători din eco­nomie. Fabricat în România.

Citește și: EXCLUSIV VIDEO Cutremur major în Poliție! Scandal fără precedent: Mașini care circulă fără ITP valabil

Industria farma are nevoie de investiţii pentru dezvoltarea producţiei locale astfel încât să poată asigura o parte mai mare din necesarul de medicamente. Ioan Nani este de părere că industria farmaceutică din România are un potenţial semnificativ, iar pe lângă dezvoltarea pro­duc­ţiei locale, această industrie are nevoie de investiţii în cer­ce­tare şi astfel România ar putea trimite la export mai multe medicamente.

„Evoluţia acestei crize va influenţa perspectiva oame­ni­lor şi va trebui să reconsiderăm anumite politici naţionale, să punem pe primul loc politica de siguranţă şi securitate naţională”, spune Ioan Nani.

Citește și: Alexandru Rafila a reacționat după decizia CCR: Cred că trebuie să ne concentrăm puțin să învățăm, să educăm oamenii, să insistăm asupra măsurilor preventive pe care trebuie să le luăm

În 2019, producătorul de medicamente a înregistrat o cifră de afaceri de 390 milioane lei, un plus de aproape 7% faţă de anul anterior când a obţinut afaceri de 365 milioane lei.