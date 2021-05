În ultimii 5 ani, numărul persoanelor LGB aproape că s-a dublat în Marea Britanie

Numărul persoanelor care își declară orientarea sexuală în categoria „altele” aproape s-a dublat în ultimii cinci ani, potrivit rapoartelor guvernamentale din Marea Britanie. Datele Biroului Național de Statistică (ONS) privind orientarea sexuală au arătat că proporția populației cu vârsta de 16 ani și peste care se identifică ca heterosexuali sau « straight » a scăzut de la 94,6% în 2018 la 93,7% în 2019.

Tendința este în continuă scădere din 2015, când au început măsurătorile – 95,2% dintre britanici s-au identificat atunci ca heterosexuali.

ONS a constatat că numărul persoanelor care își declară orientarea sexuală drept „altele” aproape s-a dublat în cinci ani, de la 0,4% în 2015 la 0,7% în 2019.

Numărul persoanelor în vârstă care se identifică drept lesbiene, gay sau bisexuale (LGB) a crescut pentru prima dată, proporția persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste care s-au clasificat ca LGB a crescut de la 0,7% în 2018 la 1% în următorul an.

Penelope McClure, de la Divizia de Statistică a Populației de la ONS, a declarat: „Se estimează că 1,4 milioane de persoane cu vârsta de peste 16 ani din Marea Britanie s-au identificat ca lesbiene, gay sau bisexuale (LGB) în 2019 – o creștere semnificativă statistic, de la 1,2 milioane în 2018 – continuând tendința pe care am văzut-o în ultimii ani.

„Persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani continuă să fie cele mai susceptibile de a se identifica drept LGB”.

