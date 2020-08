Încă o victimă de marcă a coronavirusului - Cântăreţul şi actorul Trini Lopez, cunoscut din The Dirty Dozen, a murit de Covid-19 la 83 de ani

Trini Lopez, cântăreţ şi chitarist, care a jucat în "The Dirty Dozen" de Robert Aldrich, a murit, marţi, în urma complicaţiilor din cauza Covid-19, scrie Variety, potrivit news.ro.

Revista Palm Springs Life a anunţat decesul. Cineaştii P. David Ebersole şi Todd Hughes au încheiat recent un documentar despre viaţa sa.

Trinidad López III în Dallas (Texas, SUA) s-a născut într-o familie de origine mexicană. Lopez a început să cânte în trupe de la vârsta de 15 ani în 1958, grupul său Big Beats semnând cu Columbia Records după ce au înregistrat cu producătorul lui Buddy Holly, Norman Petty.

Trini Lopez a semnat solo cu King Records pentru care a lansat o serie de single-uri fără succes însă şi a părăsit compania în 1962. A semnat pentru o rezidenţă în clubul de noapte PJ’s din Los Angeles, unde Frank Sinatra l-a văzut într-un show. Impresionat, Sinatra l-a determinat să semneze cu Reprise Records în 1963.

În acel an, albumul său de debut "Trini Lopez at PJ’s", care include un cover al melodiei "If I Had a Hammer", a fost un succes, ajungând în mai multe topuri din multe ţări şi Nr.3 în Statele Unite.

Un alt album live a urmat, apoi melodii celebre în următorii şapte ani, printre care: "Lemon Tree", "I’m Comin’ Home, Cindy", "Sally Was a Good Old Girl", "Michael", "Gonna Get Along Without Ya’ Now" şi "The Bramble Bush".