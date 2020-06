Încercări disperate în familia președintelui SUA - Un frate al lui Trump vrea să împiedice apariţia unei cărţi explozive despre familie

Un frate al preşedintelui american Donald Trump, Robert S. Trump, a făcut recurs în justiţie cu scopul de a bloca publicarea unei cărţi explozive despre familie, scrisă de către o nepoată a locatarului Casei Albe, Mary Trump, dezvăluie The New York Times (NYT), relatează AFP, potrivit news.ro.

Cartea - intitulată ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man” urmează să apară la 28 iulie.

Robert S. Trump a cerut unui tribunal din Queens, la New York, să împiedice publicarea cărţii lui Mary Trump, pe care o acuză de încălcarea unui acord de confidenţialitate pe care l-ar fi semnat în legătură cu moştenirea lui Fred Trump, bunicuş său - tatăl lui Donald Trump.

Citește și: Mita cerută de directorul Unifarm unei societăți pentru achiziția de măști și combinezoane a fost de 760.000 de euro - Ionel și-ar fi pus un subaltern să mintă

”Încercarea sa de a ne dramatiza şi denatura relaţiile de familie după toţi aceşti ani, cu scopul de a profita financiar, este atât o mascaradă, cât şi o nedreptate făcută memoriei (...) părinţilor noştri iubiţi”, apreciază într-un comunicat, citat de ziar, Robert S. Trump,

”Restul familiei şi cu mine suntem atât de mândri de minunatul meu frate, preşedintele, iar noi considerăm acţiunile lui Mary o adevărată ruşine”, afirmă el.

Potrivit editurii Simon & Schuster, aceste memorii pun într-o ”lumină crudă sumbra poveste” a familiei preşedintelui american Donald Trump.

În această carte de 240 de pagini, Mary Trump povesteşte evenimente la care a fost martoră în casa bunicilor săi, la New York.

Citește și: Lovitură DURĂ de la DNA pentru directorul UNIFARM - Control judiciar pentru fapte de luare de mită, abuz și favorizarea unor persoane

”Ea descrie un coşmar de traumatisme, relaţii distructive şi un amestec tragic de neglijenţă şi abuz”, dă asigurări editura.

Potrivit site-ului de ştiri Daily Beast, Mary Trump ar urma să dezvăluie că ea este principala sursă a unei mari anchete cu privire la finanţele lui Donald Trump publicată de cotidianul New York Times.