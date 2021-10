Încrederea oamenilor de afaceri din Germania în economie în continuă scădere, din cauza perturbărilor din lanţurile de aprovizionare

Încrederea oamenilor de afaceri din Germania în economie a scăzut pentru a patra lună consecutiv în octombrie, din cauza perturbărilor din lanţurile de aprovizionare, arată datele publicate luni, ceea ce sugerează că prima economie a Europei se va confrunta cu dificultăţi în următoarele luni, transmite Reuters, citat de agerpres.

Institutul Ifo a anunţat că indicele său privind climatul investiţional s-a deteriorat în octombrie până la 97,7 puncte, de la o valoare de 98,9 puncte luna precedentă, fiind cel mai redus nivel din aprilie. Cifra anunţată de Ifo i-a luat prin suprindere pe analiştii care mizau pe o scădere până la 97,9 puncte.

"Problemele de aprovizionare dau din ce în ce mai mult bătăi de cap oamenilor de afaceri. Nisipul din roţile economiei germane afectează redresarea", a declarat preşedintele Ifo, Clemens Fuest.Analiştii se aşteaptă ca miercuri Guvernul de la Berlin să înrăutăţească estimările privind evoluţia economiei germane în acest an. Până acum, autorităţile estimau un avans de 3,5% pentru acest an şi unul de 3,6% pentru anul următor.Săptămâna trecută, principalele institute economice din Germania şi-au înrăutăţit estimarea lor comună privind ritmul de creştere înregistrat în acest an de cea mai mare economie a Europei, din cauza blocajelor apărute de-a lungul lanţurilor de aprovizionare, dar au îmbunătăţit semnificativ prognozele pentru anul viitor.Prognozele bianuale, care sunt utilizate de Guvernul de la Berlin la elaborarea propriilor sale previziuni economice, sunt elaborate de German Institute for Economic Research (DIW) din Berlin, Halle Institute for Economic Research (IWH), Ifo din Munchen, IfW din Kiel şi RWI-Leibniz Institute for Economic Research din Essen. Acestea se aşteaptă la un avans al PIB-ului Germaniei de 2,4% în 2021, de la un nivel de 3,7% previzionat anterior. Pentru 2022, cele cinci institute economice din Germania prognozează o creştere a economiei de 4,8%, de la 3,9% anterior, apreciind că economia va ajunge la utilizarea normală a capacităţii în cursul anului, în urma atenuării graduale a efectelor pandemiei."Provocările reprezentate de schimbările climatice şi expansiunea mai redusă a economiei, în urma diminuării forţei de muncă, vor reduce oportunităţile de consum", a apreciat Oliver Holtemoeller de la IWH.Industrială globală este afectată de deficitul de componente, de problemele de transport şi de lipsa containerelor de marfă. Şi criza de pe piaţa forţei de muncă afectează redresarea, după criza provocată anul trecut de pandemie.Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a revizuit şi el estimările privind creşterea economică a Germaniei în 2021, până la 3,1%, cu o jumătate de punct procentual mai puţin decât estima în luna iulie a acestui an.Cele mai recente date statistice, publicate săptămâna trecută, arată că volumul exporturilor Germaniei a scăzut în luna august pentru prima dată în ultimele 15 luni, ca urmare a problemelor apărute de-a lungul lanţurilor de aprovizionare care afectează întreaga economie mondială.Datele oficiale cu privire la evoluţia economiei germane în trimestrul al treilea vor fi publicate în data de 29 octombrie.