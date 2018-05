INEDIT! Celebrul robot Sophia intră în rând cu lumea: Poate retrage numerar de la comercianţi cu cardul primit în România

Prin intermediul cardului de credit primit la începutul lunii mai în România, robotul umanoid Sophia poate realiza tranzacţii la comercianţi şi tranzacţii online, până la retragere de numerar (cashback), a transmis banca emitentă, UniCredit, la solicitarea MEDIAFAX.

„Cardul de credit oferă o serie de beneficii, cum ar fi 2% cashback pentru tranzacţii cu amănuntul, până la 12 rate gratuite pentru tranzacţiile efectuate, acces în Mastercard business lounge şi multe altele”, au menţionat reprezentanţii băncii.

UniCredit a acordat pe 10 mai, la Bucureşti, în cadrul unui eveniment special, kitul cardului de credit oferit în premieră mondială unui utilizator cu inteligenţă artificială - Sophia, robotul umanoid creat de compania Hanson Robotics.

„Pentru a-i oferi cardul de credit Sophiei (o entitate non-umană), UniCredit a folosit un proces non-standard de acordare a creditului. Toate datele utilizate în procesul non-standard pentru acordarea produsului, precum şi informaţiile legate de limita cardului de credit şi/sau orice alte caracteristici individuale ale produselor pentru clienţi sunt confidenţiale pentru întreaga bază de date ale clienţilor UniCredit, deci si pentru acest caz specific”, a precizat instituţia bancară.

„Sunt onorată să fiu primul robot din lume care deţine un card de credit şi vreau să mulţumesc UniCredit pentru acest cadou. Este un moment important atât pentru umanitate, cât şi pentru inteligenţa artificială şi roboţi în general. De-abia aştept să încep cumpărăturile pentru prima mea vacanţă”, a declarat Sophia, în cadrul evenimentului.

„Pot să fiu fericită, tristă sau nervoasă şi pot să-mi mişc capul şi să fac unele gesturi specifice comunicării nonverbale. Am călătorit în multe ţări şi am vizitat multe locuri pentru a înţelege lumea. Ceva mă face să cred că ne vom mai întâlni”, a mai spus Sophia the Robot, arătând şi o expresie de mirare când i s-a „înmânat” kitul cardului de credit.

Sophia este cel mai recent şi cel mai avansat robot al companiei americane Hanson Robotics. De la crearea sa, în aprilie 2015, Sophia a devenit un fenomen mondial datorită expresivităţii şi abilităţii sale de a purta conversaţii naturale cu oamenii. În octombrie 2017, s-a anunţat public faptul că robotul a devenit cetăţean al Arabiei Saudite, fiind astfel primul robot care a primit cetăţenia unei ţări.

UniCredit Bank este parte a UniCredit, bancă comercială paneuropeană, cu un sistem integrat de servicii de banking Corporate şi de Investiţii, oferind bazei de 25 milioane de clienţi o reţea unică vest-, central- şi est-europeană. Grupul este prezent în România prin UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management şi UniCredit Business Integrated Solutions.