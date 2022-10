Inevitabila candidatură - Secretarul general al PNL, despre omul care i-ar putea urma lui Iohannis la Cotroceni

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a afirmat, joi seară, că în acest moment cel mai calificat membru PNL să candideze la alegerile prezidenţiale este preşedintele partidului. Bode afirmă că, în cei doi ani care mai sunt până la scrutin, guvernarea liberală poate produce un candidat de dreapta care să câştige alegerile prezidenţiale în 2024.

Lucian Bode a fost întrebat, joi seară, la Digi 24, despre prezidenţiabilul PNL şi a afirmat: ”Totuşi, vorbim de 2 ani până la alegerile prezidenţiale. Astăzi, preşedintele partidului şi primul ministru este cel mai calificat membru PNL să candideze pentru această funcţie”.

Secretarul general al liberalilor a adăugat că, în cei doi ani care mai sunt până la alegeri, liberalii pot ”produce un candidat de dreapta care să câştige alegerile prezidenţiale în 2024”.

”Dar, în cei 2 ani pe care-i mai avem în faţă, plus ceea ce am realizat în guvernarea grea – unde nu am ratat nicio criză, de la pandemie, la război, la criza economică - guvernarea liberală poate produce un candidat de dreapta care să câştige alegerile prezidenţiale în 2024”, a adăugat Bode, potrivit news.ro.