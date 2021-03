ING Bank a raportat venituri totale de 2,1 miliarde lei, în creştere cu 3%, în 2020

ING Bank România a înregistrat în 2020 venituri totale de 2,1 miliarde lei, în creştere cu 3%, şi un profit brut de 574 milioane lei, în scădere cu 37%, potrivit datelor financiare publicate luni.

În acelaşi timp, portofoliul de depozite s-a majorat cu 23%, la 45 miliarde lei, iar cel de credite a crescut cu 3%, la 28,7 miliarde lei, potrivit mediafax.ro.

“2020 a fost un test de rezilienţă pentru noi şi pentru întreaga industrie bancară. Sunt mândră de ceea ce a realizat echipa ING în aceste vremuri fără precedent. Am fost alături de clienţii noştri şi implicaţi în societate, continuând în acelaşi timp să lansăm noi produse şi servicii. Am amânat plata ratelor pentru 32.000 de clienţi vulnerabili şi am oferit măsuri personalizate de restructurare a datoriilor celor în dificultate. În cadrul programului IMM Invest, au fost primite 7.500 de cereri şi am aprobat împrumuturi în valoare de 1,3 miliarde de lei, în timp ce finanţarea sustenabilă continuă să fie o prioritate”, a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank Romania.

În cursul anului trecut,banca a lansat şi un credit ipotecar cu dobândă fixă 7 ani, 43% dintre clienţii care au contractat un credit ipotecar preferând 7FIX, iar 60% dintre aceştia au optat pentru un avans de peste 25% din valoarea împrumutului.

Serviciul Round Up a fost lansat în aprilie 2020, ca un mijloc de a pune bani deoparte, la de la lansare sumele totale economisite au ajuns la 60 de milioane de lei.

Cota de piaţă în segmentul clienţilor cu venituri recurente (minimum 700 de lei/lună) a ajuns la 17,4%.