Ingrid Mocanu, după ce Parlamentul Suediei se opune aderării României la spațiul Schengen: 'Milogi am fost, milogi murim...'

„Bine că am fost noi slugi supuse și am votat printre primii intrarea Suediei în NATO”, este reacția lui Ingrid Mocanu la informația că principalele forțe din Parlamentul Suediei se opun acceptării României și Bulgariei în Spațiul Schengen. „Milogi am fost, milogi murim”, afirmă Ingrid Mocanu, care îi critică pe diplomații români.

„Guvernul suedez "nu are sprijin" în parlament pentru a vota intrarea României în Schengen.

Bine că am fost noi slugi supuse și am votat printre primii (încă din 21 iulie, în vacanță parlamentară) intrarea Suediei în NATO.

Milogi am fost, milogi murim...

Altfel, avem diplomație și plătim "diplomați"... din ăia cu vile de zeci de camere prin SUA și de nivel Deripaska (cu 6500 lire pe lună chirie) prin Marea Britanie

PS - România are 7 (ȘAPTE) secretari de stat la externe și un subsecretar de stat... prin comparație, în Franța sunt doar 4 (PATRU) demnitari (un ministru și 3 secretari de stat) ... să fie primiți!

PPS - Ungaria, care este o "dictatură", desigur, și care este și în Schengen, și în NATO și în OECD și are și vize SUA nici acum nu a votat în parlament aderarea Suediei (și e bine-merci)”, scrie Ingrid Mocanu pe Facebook.