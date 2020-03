Îngrijitorii la negru riscă arestul

In Italia exista foarte multi straini care lucreaza la negru in diferite sectoare de activitate. Sectorul cu cea mai mare prezenta de munca la negru dupa ultimele date oferite de catre autoritatile italiene ar fi, acela al serviciilor de ingrijire la domiciliu. Prcatic in Italia ar exista aproximativ 4 miliaone d epersoane care lucreaza in acest domeniu fara nicio forma de angajare legala. Cu siguranta asa dupa cum se stie sunt si foarte multi romani acre lucreaza in acest domeniu, mai ales femei. Din cifrele transmise ar fi vorba de cateva sute de mii de persoane.

Cel mai mare risc pe care aceste persoane va trebui sa il infrunte va fi acela de a justifica cand ies din casa sa faca cumparaturi, ori sa mearga la farmacie. Dupa cum se stie in Italia, modelele de adeverinte se schimba mereu si este foarte greu sa poti folosi aceiasi adeverinta mereu...