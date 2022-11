Îngrijorări că războiul s-ar putea extinde. Consiliul naţional de securitate al Poloniei se reuneşte din nou

Consiliul naţional de securitate (BBN) al Poloniei a anunţat miercuri că se va întruni din nou în cursul zilei, cu începere de la ora 11:00 GMT, în contextul îngrijorărilor că războiul din Ucraina s-ar putea extinde în ţări vecine după ce o rachetă a căzut marţi pe teritoriul polonez, omorând două persoane, transmite Reuters.

'BBN analizează în prezent cu comandanţi, şefi de servicii şi aliaţi aranjamentele făcute până acum', a transmis pe Twitter şeful BBN, Jacek Siewiera.Consiliul de securitate polonez s-a reunit pentru prima dată în cursul nopţii.Preşedintele Andrzej Duda a declarat anterior miercuri că Polonia nu are dovezi concrete despre cine a lansat racheta, care a lovit o rampă a unui siloz de cereale la circa 6 km de graniţa cu Ucraina.'Reacţia aliaţilor noştri, sprijinul lor fără echivoc şi disponibilitatea de a fi alături de noi arată că suntem o ţară mult mai sigură decât dacă nu am fi fost în NATO', a declarat ministrul adjunct de externe Pawel Jablonski miercuri dimineaţă la postul de radio RMF FM, în timp ce Alianţa se pregăteşte să discute la Bruxelles incidentul.Preşedintele american Joe Biden a afirmat că racheta nu a fost trasă probabil din Rusia.Potrivit unor oficiali americani, citaţi de Associated Press, primele constatări arată că racheta care a lovit teritoriul polonez a fost trasă de forţe ucrainene pentru a doborî o rachetă rusească.