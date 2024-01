Intensitate șocantă a cutremurului din Japonia: o întreagă regiune a fost efectiv mutată/ Video

Oficialii japonezi cred că puternicul cutremur de luni a deplasat terenul din regiunea Noto cu până la 1,3 m spre vest, potrivit Sky News.

Autoritatea de Informații Geospatiale din Japonia (GSI) a analizat datele GPS în urma cutremurului cu magnitudinea 7,6. Un punct de observare din orașul Wajima din regiunea Ishikawa a înregistrat cea mai mare modificare, potrivit cifrelor preliminare.

Alte deplasări spre vest ale terenului au fost observate în orașul Anamizu, circa un metru, și în Suzu, aproximativ 80 cm.

Modificări au mai fost observate în orașele Nanao, Toyama, Niigata și în regiunea Kanto-Koshin.

