INTERVIU Pianistul şi compozitorul Steve Barakatt, în concert la Bucureşti: A susţine un concert este ca şi cum aş avea prieteni acasă

Pianistul şi compozitorul canadian Steve Barakatt va susţine primul concert în România, sâmbătă, la Ateneul Român. Concertul face parte din turneul mondial „Néoréalité” despre care artistul a vorbit în interviul acordat News.ro. Cu un stil muzical pe care îl caracterizează melo-romantic, Steve Barakatt spune că a avut în vedere sala Ateneului Român atunci când a planificat concertele din turneul său mondial şi invită publicul român să ia parte la „un moment muzical intim şi autentic care se va întâmpla o singură dată”, potrivit news.ro.

În cadrul concertului susţinut în Capitală, în preajma Zilei Sfântului Valentin şi a Dragobetelui, Barakatt va oferi o călătorie muzicală magnifică prin cele mai apreciate compoziţii ale sale.

Evenimentul de la Bucureşti este o producţie Rainbow Bridge Story Ltd. din Hong Kong, realizată în parteneriat cu Societatea Muzicală din România, Ambasada Canadei în România şi susţinută de Alpha Bank România.

„Néoréalité” este prezentat în mai multe oraşe din Europa, Asia, Africa, America de Nord şi America de Sud.

Originar din Québec City, Canada, născut într-o familie libaneză, Steve Barakatt a câştigat recunoaştere internaţională remarcabilă pentru sutele sale de producţii cu muzicieni de top, mari case de discuri şi studiouri de înregistrări renumite din întreaga lume (Statele Unite, Europa, Orientul Mijlociu, Orientul Îndepărtat). Timp de mai bine de trei decenii, Barakatt a prezentat peste 500 de spectacole live, în cele mai emblematice locuri din lume. Muzica lui a făcut parte din numeroase evenimente televizate, inclusiv Marele Premiu F1 din Monaco şi Cupa Mondială FIFA. Compoziţiile sale notabile includ imnul internaţional pentru UNICEF (organizaţie pentru care a fost ambasador timp de 10 ani), „Flying”, „Rainbow Bridge”, „Néoréalité” şi multe altele. În 2020, Steve Barakatt a devenit artist Universal Music MENA (Orientul Mijlociu şi Africa de Nord). A vândut mai mult de 5 milioane de albume şi are peste 200 de milioane de vizualizări pe canalul său de YouTube.

Redăm integral interviul acordat de Steve Barakatt pentru News.ro

Aţi cunoscut succesul încă din copilărie. Cum aţi caracteriza parcursul dumneavoastră artistic de până acum?

Steve Barakatt: Întâi de toate, mă simt privilegiat că am putut să-mi realizez visul copilăriei de a compune muzică şi de a o prezenta în cele patru colţuri ale lumii. Aş spune că această călătorie a mea artistică este în mare parte inspirată de întâlnirile semnificative şi descoperirea culturilor magnifice pe care am avut şansa să le descopăr. Umanitatea se află în centrul procesului meu de creaţie şi cred că o abordare sinceră a muzicii şi o apropiere cu ascultătorii sunt caracteristici ale parcursului meu.

De unde provine inspiraţia pentru compoziţiile dumneavoastră?

S.B.: Am impresia că scopul meu este să exteriorizez într-un fel emoţiile umane în muzică. Uneori din experienţele pe care le-am trăit, alteori observând situaţii din societatea noastră sau vieţile oamenilor din jurul meu. Cumva, mă simt ca un poet folosind limbajul muzicii.

Care sunt stilurile muzicale de care vă simţiţi cel mai apropiat?

S.B.: Este destul de complex să clasificăm muzica. Cu atât mai greu când este a noastră. Dar cred că muzica mea este de cele mai multe ori melodică, cu un suflet romantic. Deci aş spune stil melo-romantic. Între timp, am compus mai multă muzică cu o latură foarte epică/ grandioasă/ dramatică, având alături muzicieni şi instrumente ale mai multor etnii. În final, universul meu muzical este destul de eclectic.

După ce aţi susţinut peste 500 de concerte live, care a fost cea mai mare provocare în timpul pandemiei? Dar a carierei?

S.B.: Am petrecut o mare parte din pandemie în Liban, unde am rămas mai mult de cinci luni, în loc de cele două săptămâni planificate. Pandemia a forţat autorităţile să închidă brusc aeroportul din Beirut. Şederea mea s-a transformat într-un pelerinaj cultural aşa încât să pot să găsesc legăturile familiei mele libaneze şi ale satului meu de origine. A fost o experienţă extrem de îmbogăţitoare care a dus chiar şi la crearea unui brand de vin libanez. Când m-am întors în Canada, am stat în izolare şi am compus şi înregistrat „Néoréalité”. Pandemia a avut multe efecte asupra vieţii şi carierei mele. Pozitive şi negative. Ca toţi ceilalţi, a trebuit să mă adaptez pentru a ieşi din asta mai puternic.

Cum aţi încuraja tinerii artişti să producă muzică? Un sfat pentru începători de care să ţină cont…

S.B.: Cred că muzicienii noii generaţii au avantajul că îşi pot împărtăşi muzica fără a fi nevoiţi să treacă prin terţi pentru a o difuza şi a o lansa. Acesta este un mare avantaj tehnologic care pune creativitatea şi conţinutul în centrul relaţiei dintre artist şi public. Sfatul meu este să păstreze o viziune pe termen lung, astfel încât să se poată poziţiona într-un mod semnificativ. Uneori, dorinţa de a căpăta atenţie/ rezultate imediate îi poate determina pe artişti să urmeze drumuri şi să favorizeze abordări care pe termen lung nu sunt foarte sustenabile.

Veţi susţine un concert la Bucureşti pentru prima dată, parte din turneul „Néoréalité”. De ce aţi inclus Bucureşti în listă?

S.B.: În urmă cu mai bine de zece ani, am vizitat Bucureştiul şi am fost fermecat de oraş şi de oamenii săi. Îmi amintesc foarte bine reacţia mea când am văzut prima dată Ateneul. Mi-am spus, într-o zi o să dau un concert aici. Locul este unic şi, atunci când am început să planific turneul, Ateneul a fost una dintre sălile emblematice în care am vrut să cânt. Deoarece „Néoréalité” este un turneu de concerte solo pentru pian, calitatea acusticii şi dimensiunile inspiraţionale ale sălilor sunt esenţa turneului.

La ce fel de public vă aşteptaţi în turneul mondial „Néoréalité” după o pauză cauzată de pandemie?

S.B.: Pentru mine, a susţine un concert este ca şi cum aş avea prieteni acasă. Un pic la fel ca un bucătar care vrea să le ofere oaspeţilor săi o experienţă bogată. Acest concert este o invitaţie de a trăi un moment muzical intim şi autentic care se va întâmpla o singură dată pentru că fiecare concert este unic. Mai ales că este o premieră naţională şi nu va exista niciodată o a doua premieră. Cred că intimitatea şi sinceritatea sunt lucruri pe care le preţuim mai mult ca niciodată în vremurile post-pandemie. Dorinţa mea este ca pe 11 februarie la ora 19.00, la Ateneu, timpul să se oprească, iar călătoria să înceapă.

Ce ştiţi despre muzica clasică românească?

S.B.: Cu mulţi ani în urmă, l-am descoperit pe extraordinarul George Enescu. În special lucrările sale solo pentru pian, care sunt magnifice. Sufletul lui romantic şi melodiile bogate mă emoţionează foarte mult. De asemenea, am un mare respect pentru Vladimir Cosma care a fost extrem de prolific în multe sfere şi stiluri de muzică. Ar fi o onoare să-l cunosc într-o zi...

Ce va asculta publicul în concertul de la Bucureşti?

S.B.: În timpul concertului, voi oferi compoziţii de pe albumul „Néoréalité”, unele dintre lucrările mele de început, inclusiv unele dintre cele mai cunoscute imnuri pe care le-am compus. Imnul UNICEF, care a avut premiera pe Staţia Spaţială Internaţională, este unul dintre cele mai simbolice momente ale concertului. Un alt punct culminant al concertului o reprezintă două fragmente solo din „Ad Vitam Aeternam”, lucrarea simfonică pe care am interpretat-o în premieră, în 2005, şi pe mai multe continente.