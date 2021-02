Interzicerea vânătorii de lupi declanşează aprigi dispute în nordul Spaniei

Decizia autorităţilor spaniole de a interzice vânarea lupilor în zonele rurale din nordul ţării a crescut tensiunile între agricultură şi conservarea mediului, punând în opoziţie fermierii care îşi apără mijloacele de subzistenţă şi apărătorii mediului care salută interzicerea vânătorii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Conform unei decizii adoptate joia trecută de Ministerul Mediului, zona de protecţie pentru lupul iberic existentă în sudul Spaniei va fi extinsă şi la nord de râul Duero, unde până acum era permisă vânătoarea controlată.

"Credem că este vorba de un mare succes. Este un act legislativ care va garanta că specii importante pentru mediul nostru nu vor dispărea", spune Nerea Larrabe, care gestionează refugiul pentru animale Basondo din Ţara Bascilor, unde în scurt timp va fi interzisă vânarea lupilor.Începând din anii 1960, populaţia de lupi iberici şi-a revenit de la câteva sute de exemplare la un număr estimat la 1.500-2.000 de exemplare iar peste 90% din populaţia de lupi este concentrată în nordul ţării.

Lupii ajută la ţinerea sub control a faunei locale dar în acelaşi timp ucid anual aproximativ 15.000 de animale din fermele din Spania, susţine Asociaţia fermierilor COAG.



"Există un conflict. Dacă lupii ar ucide doar cerbi, mistreţi şi iepuri ar fi bine, atunci nu ar fi o problemă", spune Peru Lopez de Munain, medic veterinar în oraşul Errigoiti din Ţara Bascilor.



Fermierii din unele regiuni s-au adaptat la traiul cu lupii, ridicând garduri înalte pentru a-şi proteja turmele, însă Lopez de Munain crede că creşterea intensivă a animalelor în Ţara Bascilor, care permite ovinelor să umble libere pe mari suprafeţe, nu este compatibilă cu creşterea populaţiei de lupi.



Această părere este împărtăşită şi de crescătorul de animale Isaac Ruiz Olazabal, care este şi vânător. "Lupii şi turmele nu pot trăi laolaltă. Va trebui să se schimbe ceva pentru că altfel mulţi dintre fermieri nu vor rezista", spune Isaac Ruiz Olazabal.